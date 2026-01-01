सिटीजन फर्स्ट की नीति पर काम करे परिवहन निगम: दयाशंकर सिंह; बस स्टेशनों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश
परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह ने 'सिटीजन फर्स्ट' पहल के तहत बस स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। इनमें सहायता डेस्क, कि ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने विभागीय अधिकारियों को सिटीजन फस्ट इनीशिएटिव के तहत बस स्टेशनों पर सभी यात्री सेवाओं, सुरक्षा, सफाई आदि व्यवस्थाओं को प्रभावी रूप से लागू कराने के निर्देश दिए हैं।
मंत्री ने कहा कि बस स्टेशनों के प्रवेश द्वार पर यात्री सहायता डेस्क, किराया सूची, समय सारिणी, प्लेटफार्म जानकारी, शिकायत-राहत डेस्क की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। हिंदी-अंग्रेजी में रूट, प्लेटफार्म, टिकट काउंटर, शौचालय, निकास आदि के साइन बोर्ड लगे होने चाहिए।
बुधवार को जारी निर्देशों में मंत्री ने कहा है कि वर्तमान में परिवहन निगम के 280 बस स्टेशनों से प्रति वर्ष लगभग 55 करोड़ यात्रियों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यात्रियों की सुविधा को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जाए। ए श्रेणी के बस स्टेशन पर एसी व नान एसी वेटिंग रूम और अन्य श्रेणी के बस स्टेशनों पर नान एसी वेटिंग रूम की सुविधा उपलब्ध रहे।
उनमें बैठने की पर्याप्त जगह, कुर्सियां, पंखें एवं लाइट की व्यवस्था की जाए। रियल टाइम बस आगमन-प्रस्थान जानकारी उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगे होने चाहिए। दिव्यांगों के लिए शौचालय, रैंप, व्हीलचेयर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस सहायता केंद्र को स्थान उपलब्ध कराया जाय। चिकित्सा (फर्स्ट एड) की सुविधा बस स्टेशन पर अनिवार्य रूप से रखी जाए। उन्होंने साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं।
