UP RTO Transfer: परिवहन विभाग में बड़ा फेरबदल, लखनऊ से फतेहपुर तक बदले तीन आरटीओ और 18 एआरटीओ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिवहन विभाग ने नव प्रोन्नत तीन आरटीओ व 18 एआरटीओ को नई तैनाती दी है। इसमें दो दिन पूर्व भ्रष्टाचार के मामले में तीन एआरटीओ के निलंबन से खाली हुए लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर के सहायक संभागीय अधिकारी (एआरटीओ प्रवर्तन) के पदों पर भी नवीन दी गई है। आलोक कुमार यादव को लखनऊ, उमेश चंद्र कटियार को रायबरेली और प्रतीक मिश्र को फतेहपुर का एआरटीओ प्रवर्तन बनाया गया है।

विशेष सचिव परिवहन खेमपाल सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ प्रशासन) राघवेंद्र सिंह को वाराणसी, मनोज कुमार सिंह को आरटीओ प्रशासन सहारनपुर व अंबरीश कुमार को आरटीओ प्रवर्तन मेरठ बनाया गया है। सतेंद्र कुमार यादव को मथुरा, हरिओम को बदायूं, वैभव सोती को बरेली, गुलाब चंद्र को अयोध्या, विंध्याचल कुमार गुप्ता को कानपुर, विपिन कुमार को बागपत, हरिओम को शाहजहांपुर और नीतू शर्मा को बुलंदशहर का एआरटीओ प्रवर्तन बनाया गया है।