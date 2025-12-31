Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी में 10 माह में 1.27 करोड़ ने तोड़े ट्रैफिक नियम, गौतमबुद्धनगर पहले नंबर पर; देखें जिलेवार लिस्ट

    By Ajay Srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:18 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में दस माह (जनवरी-अक्टूबर) में 1.27 करोड़ से अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन हुआ। गौतमबुद्ध नगर 19.36 लाख चालानों के साथ पहले और लखनऊ 12.3 ...और पढ़ें

    Hero Image

    अजय श्रीवास्तव, लखनऊ। मोटर साइकिल कार से टकराई, युवक की मौत। कारण हेलमेट न पहनने से सिर पर गहरी चोट आई थी। तेज रफ्तार वाहन ने तोड़ दी जिंदगी की डोर। ऐसी खबरें हर दिन कहीं न कहीं से सुनाई देती है लेकिन हकीकत में हम आप खुद ही अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यही कारण है कि यातायात नियमों की अनदेखी जिंदगी को पटरी से उतार रही है।। पूरे प्रदेश के आंकड़े को देखा जाए तो इस साल एक जनवरी से 27 अक्टूबर के बीच 64, 97, 883 ऐसे दो पहिया वाहन चालक चालन की गिरफ्त में आए, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था। स्पीड की तय सीमा का उल्लंघन कर फर्राटा भरने वालों की संख्या भी 2,83,611 रही तो सेफ्टी बेल्ट न लगाने वाले 2,29,447 पाए गए।

    अब बात करते हैं कि इस साल एक जनवरी से 27 अक्टूबर के बीच यातायात नियमों को तोड़ने वालों की संख्या पूरे प्रदेश में 1,27,82,501 पाई गई है, जिसमे गौतमबुद्ध नगर पहले स्थान पर रहा जहां दस माह के दौरान 19,36,710 वाहन चालकों का चालान किया गया तो लखनऊ दूसरे नंबर पर है, जहां यह संख्या 1,23,0084 पाई गई है।

    गाजियाबाद में 10,58,363 लोगों ने यातायात नियमों को तोड़ा तो नौ लाख का आंकड़ा पार करने वालों में आगरा भी है, जहां 9,28,744 का चालान किया गया। उन्नीस शहर ऐसे हैं, जहां एक लाख से लेकर छह लाख लोगों ने भी नियम को तोड़ा। सबसे कम चालान बलरामपुर का रहा, जहां 23,691 लोगों का चालान किया गया। 70,10941 ऐसे वाहन चालक पाए गए, जो हेलमेट नहीं पहने थे या फिर उनके वाहन की रफ्तार तय सीमा से अधिक थी। इसमें सेफ्टी बेल्ट न लगाने वाले भी शामिल हैं।

    एक जनवरी से 27 अक्टूबर 2025 तक (एक लाख से ऊपर चालान वाले शहर)

    1. अलीगढ़ 6,23,477
    2. वाराणसी 5,86,497
    3. बरेली 4,87,097
    4. कानपुर नगर 4,48,955
    5. गोरखपुर 3,71,519
    6. प्रयागराज 3,29,123
    7. मथुरा 2,67,307
    8. मेरठ 2,58,625
    9. झांसी 2,06756
    10. फिरोजाबाद 1,94,853
    11. बुलंदशहर 1,76,850
    12. मुरादाबाद 1,76,251
    13. सहारनपुर 1,68,473
    14. हरदोई 1,66,960
    15. अयोध्या 1,65,412
    16. बहराइच 1,57,799
    17. शांहजहांपुर 1,34,366
    18. आजमगढ़ 1,06212

    छात्र ने मांगी थी सूचनाएं
    लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र पीयूष कुमार कश्यप ने सूचना के अधिकार के तहत यातायात निदेशालय से इन सूचनाओं को मांगा था, जिस पर यातायात निदेशालय के पुलिस उपाधीक्षक सरोज कुमार ने यह सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं।