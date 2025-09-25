Language
    लखनऊ से अयोध्या और नैमिषारण्य के लिए बसें चलाएगा पर्यटन विभाग, टूर पैकेज के ल‍िए देने होंगे इतने रुपये

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:01 PM (IST)

    विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लखनऊ से नैमिषारण्य और अयोध्या के लिए एक दिवसीय गाइडेड टूर शुरू करेगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इन धार्मिक यात्राओं के लिए अलग-अलग दिन और शुल्क निर्धारित किए गए हैं जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को विशेष छूट दी जाएगी। यह पहल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी।

    पर्यटन विभाग लखनऊ से अयोध्या व नैमिषारण्य के लिए चलाएगा बसें।

    राज्‍य ब्‍यूरो, लखनऊ। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) 27 सितंबर को लखनऊ से नैमिषारण्य और अयोध्या जैसे पवित्र तीर्थस्थलों के लिए एक दिवसीय गाइडेड टूर की शुरुआत करेगा।

    पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि लखनऊ से नैमिषारण्य के लिए धार्मिक यात्रा हर शुक्रवार, रविवार और सोमवार सुबह आठ बजे लखनऊ स्थित होटल गोमती से प्रस्थान करेगी। तीर्थाटन के बाद शाम साढ़े सात बजे वापस लखनऊ पहुंचेगी। इस टूर पैकेज का शुल्क प्रति यात्री 1,700 रुपये तय किया गया है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को एक हजार रुपये में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

    उन्होंने बताया कि इसी प्रकार लखनऊ से अयोध्या दर्शन की यात्रा शनिवार और रविवार सुबह आठ बजे गोमती होटल से शुरू होगी। यह यात्रा रात लगभग साढ़े आठ बजे वापस लखनऊ पहुंचेगी। इस पैकेज की दर प्रति व्यक्ति 2,000 रुपये रखी गई है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए मात्र 1,000 रुपये दर निर्धारित की गई है।

