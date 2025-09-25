राज्‍य ब्‍यूरो, लखनऊ। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) 27 सितंबर को लखनऊ से नैमिषारण्य और अयोध्या जैसे पवित्र तीर्थस्थलों के लिए एक दिवसीय गाइडेड टूर की शुरुआत करेगा।

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि लखनऊ से नैमिषारण्य के लिए धार्मिक यात्रा हर शुक्रवार, रविवार और सोमवार सुबह आठ बजे लखनऊ स्थित होटल गोमती से प्रस्थान करेगी। तीर्थाटन के बाद शाम साढ़े सात बजे वापस लखनऊ पहुंचेगी। इस टूर पैकेज का शुल्क प्रति यात्री 1,700 रुपये तय किया गया है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को एक हजार रुपये में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।