    लखनऊ के आर्मी स्कूल में दाखिले के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, विद्यालय के इस प्रस्ताव को शासन ने दे दी परमिशन

    By Vivek Rao Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 09:49 PM (IST)

    लखनऊ के कैप्टन मनोज कुमार पांडेय उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल में अब बेटियां भी पढ़ सकेंगी। सरकार ने 2027-28 सत्र से कक्षा छह में 40 छात्राओं को प्रवेश देने की अनुमति दी है। यह फैसला स्कूल प्रशासन के प्रस्ताव पर लिया गया है। अब तक सिर्फ छात्रों को ही प्रवेश मिलता था लेकिन इस बदलाव से लड़कियों को भी सैनिक शिक्षा का अवसर मिलेगा जिससे नारी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

    सैनिक स्कूल लखनऊ में अब बालिकाओं को भी मिलेगा प्रवेश

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कैप्टन मनोज कुमार पांडेय उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ में अब बेटियों के लिए भी पढ़ाई का रास्ता खुलेगा। शासन ने विद्यालय में कक्षा छह में 40 बालिकाओं के प्रवेश की अनुमति दे दी है। यह व्यवस्था शैक्षिक सत्र 2027-28 से लागू होगी। विद्यालय की ओर से शासन को बालिकाओं को प्रवेश देने का प्रस्ताव भेजा गया था। इस पर शासन की स्वीकृति मिल गई है।

    गुरुवार को प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बालिकाओं को विद्यालय की निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत प्रवेश दिया जाएगा। स्कूल के प्रधानाचार्य को इस संदर्भ में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अब तक इस सैनिक स्कूल में केवल छात्र ही प्रवेश पाते थे।

    बालिकाओं को मौका मिलने से उनके लिए सैनिक स्कूलों की अनुशासित शिक्षा और सैन्य जैसी प्रशिक्षण पद्धति का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे उन्हें आगे चलकर रक्षा सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा।

    यह कदम नारी शिक्षा और सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। प्रदेश में बेटियों को समान अवसर देने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक शुरुआत है, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर करियर के विकल्प मिल सकेंगे।