यूपी पर्यटन परियोजनाओं में देरी पर सख्ती, ठेकेदारों के विरुद्ध होगी कार्रवाई

पर्यटन विभाग के अधिकारी परियोजनाओं की गुणवत्ता की जाँच करेंगे। मंत्री जयवीर सिंह ने अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की जहाँ 26 लाख दीये जलाए जाएँगे। उन्होंने निर्माण कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और परियोजनाओं में देरी पर नाराजगी जताई। अधिकारियों को डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मारक के कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पर्यटन विभाग के अधिकारी परियोजनाओं की गुणवत्ता की जांच करेंगे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इस संदर्भ में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौके पर जाकर सभी परियोजनाओं की जांच कर कमी पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार या कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

उन्होंने परियोजनाओं में देरी को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं का काम शुरू करने में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोमवार को पर्यटन निदेशालय में पर्यटन व संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन की तैयारियों की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि 26 लाख दिये जलाकर दीपोत्सव को इस बार और भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

उन्होंने कहा कि हर स्तर पर निर्माण कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। डा. भीमराव अंबेडकर स्मारक ऐशबाग के शेष कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश मंत्री ने दिए। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) 270 और उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास लिमिटेड की 219 परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं।

इनमें से कई परियोजनाओं पर अभी काम शुरू नहीं किया जा सका है। मंत्री ने सभी परियोजनाओं पर काम शुरू कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा वर्ष 2025-26 के लिए वाद्ययंत्रों के क्रय एवं आपूर्ति की स्थिति की भी जानकारी मंत्री ने ली।

प्रमुख सचिव ने अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं से जुड़े परियोजना प्रबंधकों व सहायक परियोजना प्रबंधकों को निर्देश दिया कि निर्माण को लेकर जिन जिलों में समस्या आ रही है, वहां के मुख्य विकास अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय करके कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करें।