उत्तर प्रदेश में तीन चरणों में लागू होगी वेस्ट वॉटर मैनेजमेंट योजना, वेस्ट वॉटर से भी होगी खेती और चलेंगी इंडस्ट्री

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जल सुरक्षा और सतत विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग लगाने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने संकल्प लिया है कि वर्ष 2035 तक राज्य में पैदा होने वाले शत-प्रतिशत 'वेस्ट वॉटर' (अपशिष्ट जल) का सुरक्षित पुन: उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। यह पहल न केवल भूजल पर बढ़ते दबाव को कम करेगी, बल्कि कृषि और उद्योगों के लिए जल की उपलब्धता का एक स्थायी विकल्प भी तैयार करेगी। भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित जल प्रबंधन की नींव सौंपने के लिए योगी सरकार ने एक व्यापक और चरणबद्ध नीति को धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है।

वेस्ट वॉटर बनेगा आर्थिक संसाधन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुसार, अब वेस्ट वॉटर को समस्या के बजाय एक आर्थिक संसाधन के रूप में देखा जाएगा। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के परियोजना निदेशक जोगिन्दर सिंह के अनुसार, उपचारित जल (Treated Water) का उपयोग नगर निकायों के दैनिक कार्यों, औद्योगिक इकाइयों, कृषि सिंचाई और गैर-पेय घरेलू कार्यों में किया जाएगा। इससे पर्यावरण संतुलन बेहतर होगा और नदियों के संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी।