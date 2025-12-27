Language
    ग्रामीणों को मिलेगा लाभ, यूपी में VB-G Ram G को लेकर जागरूकता अभियान शुरू

    By Dilip Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:23 PM (IST)

    उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी अधिनियम-2025' (वीबी-जी राम जी) के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएग ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विकसित भारत- रोजगार और आजीविका गारंटी अधिनियम (वीबी-जी राम जी) अधिनियम-2025 को लेकर गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। चौपालों का आयोजन कर ग्रामीणों को इससे होने वाले लाभ की जानकारी दी जाएगी। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियान को व्यापक तरीके से चलाया जाए।

    इस संबंध में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग सौरभ बाबू ने सभी डीएम और जिला कार्यक्रम समन्वयकों को निर्देश भी जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि वीबी-जी राम जी अधिनियम की जागरूकता के लिए ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाए।

    ग्रामीणों, मजदूरों, महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति परिवारों और कमजोर समूहों की प्रतिभागिता कराई जाए। बैनर, पोस्टर लगाने के साथ पंफलेट के माध्यम से भी ग्रामीणों को जानकारी दी जाए। शुक्रवार को इस आयोजन की प्रदेश में शुरुआत भी कर दी गई है। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों, पंचायत भवनों, सामुदायिक केंद्रों और ग्राम सभाओं में पोस्टर, बैनर और वाल पेंटिंग के जरिए भी जानकारी दी जाएगी।