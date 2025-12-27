ग्रामीणों को मिलेगा लाभ, यूपी में VB-G Ram G को लेकर जागरूकता अभियान शुरू

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विकसित भारत- रोजगार और आजीविका गारंटी अधिनियम (वीबी-जी राम जी) अधिनियम-2025 को लेकर गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। चौपालों का आयोजन कर ग्रामीणों को इससे होने वाले लाभ की जानकारी दी जाएगी। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियान को व्यापक तरीके से चलाया जाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस संबंध में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग सौरभ बाबू ने सभी डीएम और जिला कार्यक्रम समन्वयकों को निर्देश भी जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि वीबी-जी राम जी अधिनियम की जागरूकता के लिए ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाए।