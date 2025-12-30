तकनीकी और वास्तुकला संस्थानों की संबद्धता के लिए आवेदन शुरू, प्राविधिक शिक्षा परिषद ने मांगे आवेदन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा डिप्लोमा सेक्टर के तहत नये डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी (इंजीनियरिंग) एवं डिप्लोमा वास्तुकला (आर्किटेक्चर) शिक्षण संस्थानों (डी-फार्मा संस्थानों को छोड़कर) से शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए संबद्धता को आवेदन मांगे गए हैं। संस्थान यू-राइज पोर्टल पर एक जनवरी से 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं।

प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव संतोष कुमार सिंह के अनुसार नये संस्थानों को यू-राइज पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि एवं संबंधित अभिलेख अपलोड करने और पांच हजार रुपये पंजीकरण शुल्क एवं उस पर देय 18 प्रतिशत जीएसटी 900 रुपये के आनलाइन भुगतान के साथ आवेदन करना होगा।

वहीं परिषद से पूर्व से संबद्ध डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी एवं डिप्लोमा वास्तुकला शिक्षण संस्थान (डी-फार्मा को छोड़कर) नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने, संस्थान का नाम परिवर्तन, प्रवेश क्षमता में वृद्धि या कमी तथा संस्थान क्लोजर के लिए पोर्टल पर एसयू लागिन के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर आवेदन कर सकते हैं।