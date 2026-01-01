यूपी के शिक्षकों के लिए एक और फरमान, 25000 रुपये देकर करना होगा 6 महीने का ये कॉर्स; आवेदन डेट बढ़ी
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में बीएड योग्यता वाले शिक्षकों के लिए अनिवार्य छह माह के ब्रिज कोर्स की आवेदन तिथि 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। तकनीकी अड़चनों के ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में बीएड योग्यता के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के लिए छह माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। यह कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआइओएस) के माध्यम से पूरी तरह आनलाइन कराया जा रहा है। इसके लिए 25 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत करीब 35 हजार ऐसे शिक्षक हैं, जिनके लिए यह ब्रिज कोर्स अनिवार्य किया गया है। एनआइओएस द्वारा ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी कर दिए जाने से शिक्षकों को राहत मिली है।
पहले ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन की तिथि 25 दिसंबर निर्धारित थी, लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षक अब तक आनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे थे। खासतौर पर वे शिक्षक, जिनकी नियुक्ति 26 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच हुई है, तकनीकी दिक्कतों का सामना कर रहे थे।
हाईकोर्ट के आदेश के तहत 11 अगस्त 2023 को नियुक्त शिक्षकों का कहना है कि एनआइओएस की रजिस्ट्रेशन साइट पर नियुक्ति तिथि के कालम में 11 अगस्त 2023 तक की ही तिथि चयन की अनुमति मिल रही है। इसके बाद की तिथि दर्ज करने का विकल्प न होने के कारण वे आवेदन से वंचित रह गए।
शिक्षकों का कहना है कि जब ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है, तो आवेदन प्रक्रिया में आ रही तकनीकी बाधाएं उनके भविष्य को लेकर चिंता बढ़ा रही थीं। इसके अलावा, कुछ शिक्षक ऐसे भी थे जो विभाग से शुल्क मिलने की उम्मीद में आवेदन नहीं कर पाए थे, जबकि कई शिक्षक असमंजस की स्थिति में तिथि निकल जाने के कारण फार्म नहीं भर सके।
तिथि बढ़ने से न केवल तकनीकी कारणों से वंचित रह गए शिक्षक आवेदन कर सकेंगे, बल्कि वे शिक्षक भी फार्म भर पाएंगे जो पहले किसी कारणवश आवेदन नहीं कर सके थे। इससे ब्रिज कोर्स को लेकर शिक्षकों में फैला असमंजस भी काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है।
