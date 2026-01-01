Language
    यूपी के परिषदीय विद्यालयों में सर्दियों की छुट्टियां शुरू, मगर टीचर्स का नया साल पड़ गया फीका

    By Vivek Rao Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:23 PM (IST)

    बेसिक शिक्षा विभाग में परिषदीय शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण के आदेश जाड़े की छुट्टियां शुरू होने के बावजूद जारी नहीं हुए हैं। इससे हजारों शिक्षक अ ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग में परिषदीय शिक्षकों के लिए गर्मी और जाड़े की छुट्टियों में जिले के भीतर (अंतःजनपदीय) और जिले के बाहर (अंतरजनपदीय) पारस्परिक स्थानांतरण की व्यवस्था है। हालांकि ठंड की छुट्टियां गुरुवार से शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अब तक पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। इससे स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हजारों शिक्षकों का नया साल फीका पड़ता नजर आ रहा है और शिक्षकों में असंतोष है।

    परिषदीय विद्यालयों में 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने इस मुद्दे को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से हस्तक्षेप की मांग की है। कहा है कि जाड़े की छुट्टियों में पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने का कार्यक्रम तत्काल जारी किया जाए, ताकि शिक्षक अपने घर के नजदीक पहुंच सकें।

    संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि यदि जल्द आदेश जारी नहीं किए गए तो शीतकालीन अवकाश में पारस्परिक स्थानांतरण मिलना कठिन हो जाएगा।

    कारण यह है कि आदेश जारी होने के बाद भी तालमेल (पेयर) बनाने, आवेदन, सत्यापन जैसी प्रक्रियाओं में पर्याप्त समय लगता है। ऐसे में देरी होने पर पूरी प्रक्रिया अधूरी रह सकती है। शिक्षकों ने मांग की है कि अविलंब पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आदेश जारी किए जाएं और पोर्टल खोला जाए, ताकि शिक्षक समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकें और आपसी तालमेल बनाकर एक-दूसरे की तलाश पूरी कर सकें।

    पदाधिकारियों का कहना है यदि जाड़े की छुट्टियों में यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो शिक्षकों को गर्मी की छुट्टियों तक इंतजार करना पड़ेगा। इससे दूर-दराज के विद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षकों का घर के नजदीक आने का सपना एक बार फिर अधूरा रह जाएगा।