    पीसीएस अभ्यर्थियों को नए साल का तोहफा, ऑनलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध कराएगा यूपी समाज कल्याण विभाग

    By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 08:23 AM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाज कल्याण विभाग जल्द ही पीसीएस अभ्यर्थियों को देश के बड़े शहरों के श्रेष्ठ पांच शिक्षकों की ऑनलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है।

    नए साल की पूर्व संध्या पर पीसीएस मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए भागीदारी भवन में बुधवार को आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने यह जानकारी दी।

    उन्होंने अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए सही रणनीति, अनुशासन और योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करने की सीख दी। कहा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।

    मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों का मार्गदर्शन देने के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू कराई जाएगी। इंटरव्यू की पूर्व तैयारी के लिए सप्ताह में एक दिन फार्मल ड्रेस पहननी चाहिए। उन्होंने अभ्यर्थियों के अंदर सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए सप्ताह में एक दिन दो घंटे श्रमदान और सरकारी योजनाओं और बिजनेस से जुड़े मासिक सत्र आयोजित करने की बात कही।

    निदेशक समाज कल्याण कुमार प्रशांत ने मुख्य परीक्षा के साथ इंटरव्यू की समानांतर तैयारी करने का सुझाव दिया। इस दौरान उपनिदेशक आनंद कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक पीके त्रिपाठी, उपनिदेशक जे राम, डीएसपी प्रियंका यादव और जिला समाज कल्याण अधिकारी पवन कुमार यादव उपस्थित रहे।