यूपी में एसआईआर के लिए अब बचे हैं सिर्फ दो दिन, क्रिसमस पर भी भरे जा सकेंगे फॉर्म
विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) में अब केवल दो ही दिन शेष हैं। अवकाश के बावजूद गुरुवार को भी एसआईआर जारी रहेगा। अगर आपका फॉर्म अब तक नहीं भरा गया है तो म ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) में अब केवल दो ही दिन शेष हैं। अवकाश के बावजूद गुरुवार को भी एसआईआर जारी रहेगा। अगर आपका फॉर्म अब तक नहीं भरा गया है तो मौका है। नजदीकी बीआरसी सेंटर या फिर बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म भर सकते हैं। लखनऊ में अब तक केवल 69 प्रतिशत फॉर्म का ही डिजिटाइजेशन हो पाया है।
राजधानी में अब तक हुए एसआईआर में बड़ी संख्या में मृत, डुप्लीकेट और विस्थापित वोटर मिले हैं। कैंट, मध्य और उत्तर क्षेत्र विधानसभा में इस तरह के सबसे ज्यादा वोटर पाए गए हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों मलिहाबाद, मोहनलालगंज और बख्शी का तालाब में यह आंकड़ा काफी बेहतर है सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अभय किशोर का कहना है कि दो दिन में प्रयास रहेगा कि जो लोग किसी वजह से फार्म नहीं भर पाए हैं वह बीएलओ से संपर्क करें।
सत्यापन के बाद अब तक मलिहाबाद 82.42 प्रतिशत के साथ पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर भी मोहनलालगंज विधानसभा है जहां 82.24 प्रतिशत मतदाताओं के फार्म का डिजिटाइजेशन हो गया है। बख्शी का तालाब विधानसभा में 77.80 प्रतिशत, लखनऊ पश्चिम में 69.58 और पूर्व में 62.12 प्रतिशत मतदाता सत्यापन पूरा कर लिया गया है। मतदाता सूची में सबसे बड़ी संख्या में विस्थापित वोटर पाए गए हैं जो सूची से बाहर होंगे। ऐसे वोटरों की संख्या अब करीब पौने छह लाख हो गई है।
बीआरसी पर करें संपर्क
0522-1950 हेल्पलाइन नंबर
तहसील कार्यालय मलिहाबाद :0521-2211038
राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज हनीमैन-0522-27279़19
गोल मार्केट एलडीए कालोनी कानपुर रोड: 0522-7960851
आटीआइ अलींगंज: 0522-2339875
विकास भवन इदिरानगर - 0522-2355617
कार्यालय जिला पंचायत कैसरबाग-0522-2629876
कांशीराम ग्रीन इको गार्डेन 0522-2979743
तहसील कार्यालय मोहनलालगंज-0522-2979743
इनमें से कोई एक दस्तवोज रखें और बीएलओ के मागने पर प्रस्तुत करें
1- केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सरकारी उपक्रम के नियमित कर्मचारी या पेंशनधारक को जारी किया गया पहचान पत्र या पेंशन भुगतान का कोई आदेश।
2- सरकारी संस्था, स्थानीय निकाय, बैंक, एलआइसी, डाकघर या सरकारी उपक्रम द्वारा एक जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाणपत्र या दस्तावेज।
3 - किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र।
4 - भारत का पासपोर्ट
5 - किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया शैक्षिक प्रमाणपत्र
6 - राज्य सरकार की सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र।
7 - वन अधिकार प्रमाणपत्र।
8 - सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या किसी जाति का प्रमाणपत्र।
9 - राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां लागू हो
10- राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
11 - सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र।
12 - आधार कार्ड
एसआईआर में अब तक कहां कितने मतदाता
मलिहाबाद - 82.42 प्रतिशत
बीकेटी -77.80 प्रतिशत
सरोजनीनगर- 67.54 प्रतिशत
पश्चिम - 69.58 प्रतिशत
उत्तर - 60.76 प्रतिशत
पूर्व - 62.12 प्रतिशत
मध्य - 64.19 प्रतिशत
कैंट - 60.25 प्रतिशत
मोहनलालगंज- 82.24 प्रतिशत
कुल 69.30 प्रतिशत
मौजूदा सूची
मलिहाबाद - 367187
बीकेटी -491575
सरोजनीनगर- 596028
पश्चिम - 465982
उत्तर - 493697
पूर्व - 460031
मध्य - 370656
कैंट - 364334
मोहनलालगंज- 357859
कुल- 3967349
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।