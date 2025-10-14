Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीपावली से पहले शिक्षामित्रों को खुशखबरी, सीधे खाते में आएगा मानदेन का भुगतान

    By Vivek Rao Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 01:00 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के 1,29,853 शिक्षामित्रों को दीपावली से पहले मानदेय मिलेगा। राज्य परियोजना कार्यालय ने सितंबर के मानदेय के लिए 129 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी की है, जो सीधे उनके बैंक खातों में जाएगी। यह भुगतान केवल उन्हीं शिक्षामित्रों को होगा जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में समग्र शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। जिला स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखने और रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    सितंबर के मानदेय की 129 करोड़ से अधिक धनराशि जारी

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। दीपावली से प्रदेश के 1,29,853 शिक्षामित्रों को मानदेय मिल जाएगा। राज्य परियोजना कार्यालय ने सितंबर के मानदेय भुगतान के लिए 129 करोड़ 33 लाख 20 हजार रुपये की धनराशि जारी कर दी है। यह धनराशि सभी जिलों को भेजी गई है, ताकि शिक्षामित्रों को समय पर उनका मानदेय मिल सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने इस संबंध में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानदेय का भुगतान सीधे शिक्षामित्रों के बैंक खातों में किया जाए।

    उन्होंने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं शिक्षामित्रों को भुगतान किया जाएगा, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2024-25 में समग्र शिक्षा के अंतर्गत मानदेय दिया गया था। किसी नए या अपात्र शिक्षामित्र को इस धनराशि से भुगतान नहीं किया जाएगा।

    जिलास्तर पर प्राप्त धनराशि का उपयोग पारदर्शी तरीके से किया जाए और हर माह की व्यय रिपोर्ट व अवशेष धनराशि की जानकारी राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जाए। साथ ही यह जानकारी प्रबंध पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

    यह भी पढ़ें- दीपावली और छठ में घर जाने की टेंशन खत्म, पूरे प्रदेश में रोडवेज चलाएगा 3000 बसें

    राज्य परियोजना कार्यालय ने इससे पहले अगस्त के मानदेय के भुगतान के लिए भी जिलों को निर्देश दिए थे कि उपलब्ध धनराशि से भुगतान कर शेष आवश्यकता की मांग भेजी जाए।