दीपावली और छठ में घर जाने की टेंशन खत्म, पूरे प्रदेश में रोडवेज चलाएगा 3000 बसें

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली और छठ पर्व के लिए परिवहन निगम प्रदेशभर में 3000 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। बसों का आवागमन धनतेरस 18 अक्टूबर से शुरू होकर छठ पर्व के बाद तक चलेगा। त्योहार पर यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सभी क्षेत्रों की बसें अतिरिक्त फेरे लगाएंगी।

लखनऊ से सबसे अधिक बसों का संचालन दिल्ली, गोरखपुर, आजमगढ़ व प्रयागराज आदि के लिए होगा। दूसरे राज्यों से आने वालों को घर पहुंचाने के लिए परिवहन निगम की बसें मुख्य मार्गों के साथ ही जिले के सामान्य रूटों पर भी चलेंगी।