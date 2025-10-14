दीपावली और छठ में घर जाने की टेंशन खत्म, पूरे प्रदेश में रोडवेज चलाएगा 3000 बसें
दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 3000 अतिरिक्त बसें चलाएगा। बसों का संचालन 18 अक्टूबर से शुरू होकर छठ तक चलेगा। लखनऊ से दिल्ली, गोरखपुर, आजमगढ़ और प्रयागराज के लिए अधिक बसें चलेंगी। यात्रियों के लिए स्टेशनों पर साफ़-सफाई और सहायता केंद्र की व्यवस्था की जाएगी। सभी मार्गों पर यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली और छठ पर्व के लिए परिवहन निगम प्रदेशभर में 3000 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। बसों का आवागमन धनतेरस 18 अक्टूबर से शुरू होकर छठ पर्व के बाद तक चलेगा। त्योहार पर यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सभी क्षेत्रों की बसें अतिरिक्त फेरे लगाएंगी।
लखनऊ से सबसे अधिक बसों का संचालन दिल्ली, गोरखपुर, आजमगढ़ व प्रयागराज आदि के लिए होगा। दूसरे राज्यों से आने वालों को घर पहुंचाने के लिए परिवहन निगम की बसें मुख्य मार्गों के साथ ही जिले के सामान्य रूटों पर भी चलेंगी।
इस संबंध में विस्तृत आदेश जल्द जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े में इस समय 13,712 बसें हैं। सभी 20 क्षेत्रों को महापर्व पर बसों का संचालन करना होगा।
इस संबंध में योजना तैयार हो रही है। त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों की साफ-सफाई के साथ ही पानी, बैठने आदि का प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। बस स्टेशनों पर सहायता केंद्र भी खोले जाएंगे साथ ही रवाना होने वाली बसों की डिजिटल समय सारिणी लगाई गई है।
यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में आसमान में मंडराते रहस्यमय हवाई जहाज से दहशत, छतों पर जमा हुई भीड़; डर से बुलाई पुलिस
यह भी निर्देश है कि जिस मार्ग पर यात्री मिले वहां के लिए बस अनिवार्य रूप से भेजी जाएं। सभी क्षेत्रों को 10 प्रतिशत बसें रिजर्व में रखना होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें यात्रियों की मांग के अनुरूप भेजा जा सकें। जनसंपर्क अधिकारी अमरनाथ सहाय ने बताया, दीपावली व छठ के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार हो रहे हैं, जो जल्द ही जारी किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।