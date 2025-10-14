Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में आसमान में मंडराते रहस्यमय हवाई जहाज से दहशत, छतों पर जमा हुई भीड़; डर से बुलाई पुलिस

    By Anil Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:40 AM (IST)

    रविवार को अलीगंज के कई गांवों में एक हवाई जहाज को एक घंटे तक मंडराते हुए देखकर ग्रामीण चिंतित हो गए। विमान ने कई चक्कर लगाए, जिससे लोगों को लगा कि वह गिरने वाला है। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। उपजिलाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, हालांकि विमान के उड़ान भरने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संवाद सहयोगी जागरण, अलीगंज। क्षेत्र के ग्रामीणों में रविवार की शाम उस समय कौतूहल उत्पन्न हो गया जब एक हवाई जहाज करीब एक घंटे तक आसमान में चक्कर लगाता रहा। ग्रामीणों ने बताया कि जहाज ने देवतरा, गैसिंगपुर, नगला मुरली, अकबरपुर कोट सहित आधा दर्जन गांवों के ऊपर से लगभग 80 से अधिक चक्कर लगाए। यह दृश्य देखकर लोग सोच में पड़ गए । ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना डायल 112 पुलिस को दी। पुलिस भी ग्रामीणों की आशंकाएं दूर नहीं कर पाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

     

    गांव गैसिंगपुर, नगला मुरली व देवतरा के ऊपर चक्कर लगाता रहा जहाज




    ग्राम प्रधान देवतरा महेंद्र राजपूत ने बताया कि हवाई जहाज के बार-बार घूमने से ग्रामीणों को लगा कि कहीं यह विमान गिर न जाए। लोग अपनी-अपनी छतों पर चढ़कर हवाई जहाज को देखने लगे और कई लोगों ने वीडियो भी बनाए। स्थानीय निवासी मोहन यादव ने बताया कि हवाई जहाज तिरछा होकर घूम रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ देर में वह नीचे गिर जाएगा। हालांकि कुछ देर बाद जहाज मैनपुरी की दिशा में चला गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। घटनाक्रम गांवों में चर्चा का केंद्र बना रहा। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया है।


    ग्रामीण रहे परेशान, बुलाई पुलिस

     

    इस संबंध में उपजिलाधिकारी अलीगंज जगमोहन गुप्ता ने कहा कि अभी तक इस मामले की कोई आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन प्रकरण संज्ञान में लिया गया है और जांच कराई जाएगी। हवाई जहाज की लगातार उड़ान का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। डायल 112 के पुलिस कर्मियों का कहना था कि विमान प्रशिक्षण वाला लग रहा है।