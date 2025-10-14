यूपी के इस जिले में आसमान में मंडराते रहस्यमय हवाई जहाज से दहशत, छतों पर जमा हुई भीड़; डर से बुलाई पुलिस

संवाद सहयोगी जागरण, अलीगंज। क्षेत्र के ग्रामीणों में रविवार की शाम उस समय कौतूहल उत्पन्न हो गया जब एक हवाई जहाज करीब एक घंटे तक आसमान में चक्कर लगाता रहा। ग्रामीणों ने बताया कि जहाज ने देवतरा, गैसिंगपुर, नगला मुरली, अकबरपुर कोट सहित आधा दर्जन गांवों के ऊपर से लगभग 80 से अधिक चक्कर लगाए। यह दृश्य देखकर लोग सोच में पड़ गए । ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना डायल 112 पुलिस को दी। पुलिस भी ग्रामीणों की आशंकाएं दूर नहीं कर पाई।

ग्राम प्रधान देवतरा महेंद्र राजपूत ने बताया कि हवाई जहाज के बार-बार घूमने से ग्रामीणों को लगा कि कहीं यह विमान गिर न जाए। लोग अपनी-अपनी छतों पर चढ़कर हवाई जहाज को देखने लगे और कई लोगों ने वीडियो भी बनाए। स्थानीय निवासी मोहन यादव ने बताया कि हवाई जहाज तिरछा होकर घूम रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ देर में वह नीचे गिर जाएगा। हालांकि कुछ देर बाद जहाज मैनपुरी की दिशा में चला गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। घटनाक्रम गांवों में चर्चा का केंद्र बना रहा। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया है।