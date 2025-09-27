उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के मानदेय की तीसरी किस्त जारी, 60 जिलों के लिए मिले 37 करोड़ रुपये

उत्तर प्रदेश सरकार ने 13597 शिक्षामित्रों के मानदेय की तीसरी किस्त के रूप में 37 करोड़ 77 लाख रुपये जारी किए हैं जिससे 60 जिलों के शिक्षामित्रों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन नेशन-वन स्कॉलरशिप की व्यवस्था की बात की है जिससे छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने में आसानी होगी। यूजीसी ने प्रदेश के चार निजी विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किया है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 13,597 शिक्षामित्रों को मानदेय भुगतान की तीसरी किस्त जारी कर दी गई है। इसके लिए 37 करोड़ 77 लाख रुपये का आवंटन किया गया है। यह राशि 60 जिलों के शिक्षामित्रों को मिलेगी। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने जिलेवार सूची सभी बीएसए को भेज दी है। शिक्षामित्रों के मानदेय के लिए कुल 15108.50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। इसमें से दो किस्तें पहले ही जारी की जा चुकी थीं। अब तीसरी किस्त मिलने से सभी शिक्षामित्रों को राहत मिलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वन नेशन-वन स्कॉलरशिप की होगी व्यवस्था: योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर छात्र को छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'वन नेशन वन स्कॉलरशिप' की व्यवस्था तैयार करा रहे हैं। जल्द ही यह होने जा रहा है। इसके तहत स्कूलों में प्रवेश के साथ ही बच्चों का डाटा फीड हो जाएगा और उनको अपने आप छात्रवृत्ति मिल जाएगी।

उत्तर प्रदेश में भी छात्रवृत्ति को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए पोर्टल में तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के माध्यम से सत्यापन की व्यवस्था की जा रही है। सुविधा के लिए एक मोबाइल एप भी विकसित किया जा रहा है।