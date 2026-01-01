यूपी में सचिवालय सेवा के आठ संयुक्त सचिव बनाए गए स्पेशल सेक्रेटरी, आदेश जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सचिवालय सेवा से नवसृजित विशेष सचिव के आठ पदों के सापेक्ष बुधवार को पदोन्नति आदेश जारी कर दिया गया। इन अधिकारियों ने तैनाती वाले विभागों में ही विशेष सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया।

पदोन्नति पाने वाले देवी शंकर शुक्ला को खाद्य एवं रसद विभाग, लाल बहादुर यादव को कृषि विभाग, डा. धुव्रपाल को गृह विभाग, अवधेश कुमार खरे को गोपन विभाग, प्रेम कुमार पांडेय को वित्त विभाग, कुंअर मकरंद सिंह को वित्त विभाग, आनंद प्रकाश सिंह को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग तथा नीरजा सक्सेना वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनाती दी गई है।