यूपी सरकार ने अभिभावकों के लिए जारी किया नया फरमान, कड़ाके की ठंड में बच्चों की सेहत को लेकर सख्ती

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कड़ाके की ठंड के मद्देनजर बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए यूनिफार्म अनिवार्य रूप से पहनकर विद्यालय आने पर जोर दिया है। शासन द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के अभिभावकों को यूनिफार्म (जूता, मोजा और स्वेटर) के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे में यह अभिभावकों का दायित्व है कि वे अपने बच्चों को निर्धारित यूनिफार्म में ही नियमित रूप से स्कूल भेजें।

परिषदीय विद्यालयों में 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश है। इस दौरान विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए बच्चों का जूता-मोजा और स्वेटर पहनकर विद्यालय आना अत्यंत आवश्यक है, जिससे ठंड का उनके स्वास्थ्य और पढ़ाई पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।