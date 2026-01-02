Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी सरकार ने अभिभावकों के लिए जारी किया नया फरमान, कड़ाके की ठंड में बच्चों की सेहत को लेकर सख्ती

    By Vivek Rao Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:31 PM (IST)

    कड़ाके की ठंड के कारण उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में छात्रों के लिए यूनिफार्म पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। शासन ने अभिभावकों से ब ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कड़ाके की ठंड के मद्देनजर बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए यूनिफार्म अनिवार्य रूप से पहनकर विद्यालय आने पर जोर दिया है। शासन द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के अभिभावकों को यूनिफार्म (जूता, मोजा और स्वेटर) के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे में यह अभिभावकों का दायित्व है कि वे अपने बच्चों को निर्धारित यूनिफार्म में ही नियमित रूप से स्कूल भेजें।

    परिषदीय विद्यालयों में 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश है। इस दौरान विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए बच्चों का जूता-मोजा और स्वेटर पहनकर विद्यालय आना अत्यंत आवश्यक है, जिससे ठंड का उनके स्वास्थ्य और पढ़ाई पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

    Yogi Ji

    इस संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को तत्काल बीईओ-एचटी स्तर पर बैठक आयोजित करने को कहा गया है। इन बैठकों में प्रधानाचार्यों के माध्यम से अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा कि वे बच्चों को पूरी यूनिफार्म में ही विद्यालय भेजें। शासन ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए और सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।