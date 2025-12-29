राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कड़ाके की सर्दी देखते हुए जहां कक्षा-12 तक स्कूलों को एक जनवरी 2026 तक बंद रखा गया है, वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद रखने की तैयारी है। 15 दिन का यह शीतकालीन अवकाश शैक्षणिक कैलेंडर में निर्धारित है।

पिछले तीन वर्ष से इसका अवकाश दिया जा रहा है। इस बीच मकर संक्रांति का भी पर्व रहेगा। पिछले रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सर्दी से निपटने के पर्याप्त प्रबंध करने का निर्देश दिया है।

बता दें, ठंड से अभी कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली। प्रदेश के 20 जिले अगले 24 घंटों तक घने से अत्यधिक घने कोहरे की चपेट में रहेंगे, जबकि 25 जिलों में शीत दिवस होने के आसार हैं। हवा चलने के कारण गलन भी रहेगी।