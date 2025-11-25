यूपी में छात्रवृत्ति योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट, समाज कल्याण विभाग ने जारी की संशोधित समय-सारणी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाज कल्याण विभाग ने सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति-जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं की संशोधित समय-सारणी जारी कर दी है। अब कक्षा नौ-10 (पूर्वदशम) और कक्षा 11-12 (दशमोत्तर) के छात्र-छात्राएं छह दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

समय सारिणी के अनुसार, सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा मास्टर डेटा लाक करने की प्रक्रिया 25 नवंबर से एक दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद 25 नवंबर से आठ दिसंबर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन किया जाएगा। उनसे छह दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।

विद्यार्थी अपने आवेदन का अंतिम प्रिंट सात दिसंबर तक निकाल सकेंगे। उनको अपने आवेदन की हार्डकापी, आवश्यक दस्तावेजों के साथ नौ दिसंबर तक विद्यालय में जमा करनी होगी। विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन सत्यापन 13 दिसंबर तक किया जाएगा।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों की संख्या की जांच 15 से 20 दिसंबर तक होगी। एनआइसी द्वारा डेटा मिलान 15 से 23 दिसंबर, जबकि छात्र-स्तर त्रुटियों का निस्तारण 23 से 28 दिसंबर तक किया जाएगा।

समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक और योजनाधिकारी आनंद कुमार सिंह के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति एवं डेटा लाकिंग 23 दिसंबर से 31 जनवरी तक की जाएगी। फिर नौ फरवरी को धनराशि छात्रों के खातों में भेज दी जाएगी।