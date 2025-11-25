Language
    यूपी में छात्रवृत्ति योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट, समाज कल्याण विभाग ने जारी की संशोधित समय-सारणी

    By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:15 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति योजना के लिए संशोधित समय-सारणी जारी की है। इससे छात्रों को आवेदन करने की अंतिम तिथि में विस्तार मिला है, जिससे उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त करने में आसानी होगी। विभाग का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा छात्र इस योजना का लाभ उठा सकें और अपनी शिक्षा जारी रख सकें।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाज कल्याण विभाग ने सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति-जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं की संशोधित समय-सारणी जारी कर दी है। अब कक्षा नौ-10 (पूर्वदशम) और कक्षा 11-12 (दशमोत्तर) के छात्र-छात्राएं छह दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    समय सारिणी के अनुसार, सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा मास्टर डेटा लाक करने की प्रक्रिया 25 नवंबर से एक दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद 25 नवंबर से आठ दिसंबर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन किया जाएगा। उनसे छह दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।

    विद्यार्थी अपने आवेदन का अंतिम प्रिंट सात दिसंबर तक निकाल सकेंगे। उनको अपने आवेदन की हार्डकापी, आवश्यक दस्तावेजों के साथ नौ दिसंबर तक विद्यालय में जमा करनी होगी। विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन सत्यापन 13 दिसंबर तक किया जाएगा।

    जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों की संख्या की जांच 15 से 20 दिसंबर तक होगी। एनआइसी द्वारा डेटा मिलान 15 से 23 दिसंबर, जबकि छात्र-स्तर त्रुटियों का निस्तारण 23 से 28 दिसंबर तक किया जाएगा।

    समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक और योजनाधिकारी आनंद कुमार सिंह के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति एवं डेटा लाकिंग 23 दिसंबर से 31 जनवरी तक की जाएगी। फिर नौ फरवरी को धनराशि छात्रों के खातों में भेज दी जाएगी।

