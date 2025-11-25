शिक्षा मॉडल पर मिलकर काम करेंगे यूपी और असम, उच्च शिक्षा को लेकर हुई बैठक
उत्तर प्रदेश और असम शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए दोनों राज्यों के अधिकारियों ने एक बैठक की, जिसमें शिक्षा मॉडल साझा करने पर सहमति बनी। इसका उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाना है। दोनों राज्य एक-दूसरे के सफल मॉडलों को अपनाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करेंगे।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश और असम अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक-दूसरे के अनुभवों से सीखकर बेहतर माडल तैयार करेंगे। इसी उद्देश्य से सोमवार को राजभवन में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और उनकी शिक्षा सलाहकार टीम के साथ बैठक हुई।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि मजबूत आधार से ही देश का भविष्य मजबूत बनता है। कोरोना जैसे कठिन समय में भी प्रदेश के विश्वविद्यालयों को नई दिशा दी गई। विश्वविद्यालयों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाया गया, कामकाज में पारदर्शिता लाई गई और उन्हें शोध पर आधारित उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में विकसित करने की कोशिश की गई।
बैठक में असम राज्यपाल सचिवालय के अधिकारियों ने प्रस्तुति देकर बताया कि असम में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या-क्या काम किए जा रहे हैं। असम में विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता सुधार के लिए नियमित बैठकों, समीक्षा बैठकों और लगातार निगरानी प्रणाली पर खास ध्यान दिया जा रहा है।
बैठक का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि दोनों प्रदेश एक-दूसरे की अच्छी नीतियों और बेहतर तरीकों को समझें और उन्हें अपनाकर उच्च शिक्षा का स्तर और बेहतर किया जा सके।
असम के राज्यपाल ने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, डेयरी विकास, मत्स्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण सहित कई विषयों पर विस्तृत और विचार-विमर्श हुआ। विश्वास है कि विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, प्रशासनिक समन्वय और परस्पर सहयोग को गति देने के लिए यह संवाद अत्यंत उपयोगी होगा।
