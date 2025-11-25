शिक्षा मॉडल पर मिलकर काम करेंगे यूपी और असम, उच्च शिक्षा को लेकर हुई बैठक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश और असम अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक-दूसरे के अनुभवों से सीखकर बेहतर माडल तैयार करेंगे। इसी उद्देश्य से सोमवार को राजभवन में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और उनकी शिक्षा सलाहकार टीम के साथ बैठक हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि मजबूत आधार से ही देश का भविष्य मजबूत बनता है। कोरोना जैसे कठिन समय में भी प्रदेश के विश्वविद्यालयों को नई दिशा दी गई। विश्वविद्यालयों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाया गया, कामकाज में पारदर्शिता लाई गई और उन्हें शोध पर आधारित उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में विकसित करने की कोशिश की गई।

बैठक में असम राज्यपाल सचिवालय के अधिकारियों ने प्रस्तुति देकर बताया कि असम में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या-क्या काम किए जा रहे हैं। असम में विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता सुधार के लिए नियमित बैठकों, समीक्षा बैठकों और लगातार निगरानी प्रणाली पर खास ध्यान दिया जा रहा है।