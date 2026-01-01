Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    UP Sanskrit Board Exam: यूपी संस्कृत बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी, 19 फरवरी से होंगी शुरू

    By Vivek Rao Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:01 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने संस्कृत बोर्ड परीक्षाओं की समय-सारणी जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 19 फरवरी से 28 फरवरी तक दो पालियों में ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में संस्कृत बोर्ड की परीक्षाएं 19 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेंगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने इसकी समय-सारणी जारी कर दी है। परिषद के सचिव शिव लाल ने बताया कि यह परीक्षा पूर्व मध्यमा द्वितीय से लेकर उत्तर मध्यमा द्वितीय तक की कक्षाओं के लिए आयोजित की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परीक्षाएं दो पालियों में कराई जाएंगी। प्रदेश भर के 1102 विद्यालयों के 56 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं इस परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों की सूची जल्द जारी की जाएगी। अभी तक 16 मंडलों से परीक्षा केंद्रों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अनुमान है कि करीब 250 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे।

    पहली पाली की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। 22 फरवरी को रविवार होने के कारण उस दिन कोई परीक्षा नहीं होगी। इसके अलावा शेष सभी दिनों में 28 फरवरी तक लगातार दोनों पालियों में परीक्षाएं कराई जाएंगी।