ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस में 12वें से दूसरे पायदान पर पहुंचा उत्तर प्रदेश, निवेश का नया ग्लोबल हब बना यूपी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के मंत्र ने उत्तर प्रदेश की वैश्विक पहचान बदल दी है। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश व्यापार करने की सुगमता (Ease of Doing Business) के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों के रूप में उभरा है। कभी 12वें स्थान पर रहने वाला उत्तर प्रदेश, प्रशासनिक सुधारों और डिजिटल पारदर्शिता के दम पर अब दूसरे पायदान पर काबिज है। निवेश की बाधाओं को खत्म करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की योगी सरकार की नीति ने प्रदेश को देश का सबसे भरोसेमंद निवेश गंतव्य (Investment Destination) बना दिया है।

रैंकिंग में अभूतपूर्व प्रगति और 'टॉप अचीवर' का दर्जा उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी व्यावसायिक रैंकिंग में ऐतिहासिक सुधार किया है। बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP 2024) के तहत यूपी को उद्यम स्थापना, श्रम नियमों के सरलीकरण और भूमि प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ‘टॉप अचीवर’ घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, लॉजिस्टिक्स रैंकिंग में भी राज्य लगातार 'अचीवर्स' की श्रेणी में बना हुआ है, जो प्रदेश की मजबूत बुनियादी संरचना को दर्शाता है।

426 सुधारों से बदली व्यवस्था औद्योगिक विकास की राह आसान करने के लिए योगी सरकार ने 24 अलग-अलग क्षेत्रों में 426 अहम सुधार लागू किए हैं। इनमें भूमि आवंटन, पर्यावरण अनुमति, और श्रम पंजीकरण जैसे जटिल कार्यों को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है। अनुपालन के बोझ (Compliance Burden) को कम करने से निवेशकों का समय और पैसा दोनों बच रहा है।

'निवेश मित्र' पोर्टल: निवेशकों का डिजिटल साथी योगी सरकार की डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा स्तंभ 'निवेश मित्र' पोर्टल साबित हुआ है। इस पोर्टल पर 45 विभागों की 525 से अधिक सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन हैं।

अब तक 20 लाख से ज्यादा डिजिटल स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं।

आवेदनों के निस्तारण की दर 97% से अधिक है, जो सरकारी कार्यक्षमता का उत्कृष्ट प्रमाण है। भौतिक आवेदन की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त होने से भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हुई है और 96% उद्यमी इस डिजिटल व्यवस्था से संतुष्ट हैं।