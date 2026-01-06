कमाई के मामले में आबकारी अव्वल, दिसंबर 2024 के सापेक्ष पिछले माह सरकार को मिला 1074 करोड़ अधिक रेवेन्यू

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दिसंबर 2024 के सापेक्ष दिसंबर 2025 में राजस्व के आंकड़ों को पेश करते हुए बताया कि जीएसटी की दरों में कमी आने से मांग बढ़ी है। ऐसे में आने वाले दिनों में कमाई के आंकड़ों में और चमक नजर आएगी। बताया कि बीते दिसंबर माह में कुल 18679.38 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो दिसंबर 2024 की आय से 1074.06 करोड़ रुपये अधिक है।

कर राजस्व की मदों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर तक लक्ष्य के सापेक्ष 74.2 प्रतिशत राजस्व प्राप्त किया जा चुका है। आबकारी मद के अंतर्गत 43400 करोड़ रुपये लक्ष्य के सापेक्ष 91.8 प्रतिशत की उपलब्धि के साथ सर्वाधिक राजस्व संग्रह हुआ है।

वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी के अंतर्गत दिसंबर 2025 में कुल 6563 करोड़ की प्राप्ति हुई जबकि वर्ष 2024 के दिसंबर में यह राशि 6342 करोड़ रुपये थी। वैट के तहत दिसंबर 2024 में 3105 करोड़ की आय हुई थी जो दिसंबर 2025 में घटकर 3086.83 करोड़ रह गई है।

क्या बोले वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना? मंत्री ने कहा कि डीजल व पेट्रोल पर अन्य राज्यों की तुलना में यूपी में वैट कम है। इलेक्ट्रिक वाहनों व एथेनाल के प्रयोग से डीजल-पेट्रोल की खपत में कमी आई है। आबकारी के तहत दिसंबर 2025 में 4682 करोड़ की कमाई हुई, जबकि पिछले दिसंबर में यह आंकड़ा 4141 करोड़ रहा था। स्टांप तथा निबंधन के तहत माह दिसंबर 2024 में 2784 करोड़ के सापेक्ष दिसंबर 2025 में 2995 करोड़ का राजस्व जुटा। दिसंबर 2024 में परिवहन के तहत 805.84 करोड़ रुपये की कमाई की जगह बीते दिसंबर में 909.57 करोड़ जमा हुए हैं।

भू-तत्व तथा खनिकर्म के तहत दिसंबर 2024 में 424.18 करोड़ की आय दर्ज हुई, जबकि दिसंबर 2025 में यह आंकड़ा 441.51 करोड़ रुपये तक पहुंचा। सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक मुख्य कर राजस्व के अंतर्गत कुल 159730 करोड़ रुपये जमा हुआ है जो लक्ष्य 215358 करोड़ के सापेक्ष 74.2 प्रतिशत है।