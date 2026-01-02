Language
    नोएडा सहित 7 रियल एस्टेट परियोजनाओं पर मुहर, यूपी में 417 करोड़ से 5 शहरों में शुरू होंगे नए प्रोजेक्ट

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 06:00 AM (IST)

    साल के पहले दिन यूपी रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने लखनऊ समेत सात रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन नई योजनाओं की अनुमानित ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। साल के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने लखनऊ सहित सात रियल एस्टेट परियोजनाओं पर मुहर लगाई है। प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र को और गति देने के उद्देश्य से 416.94 करोड़ की अनुमानित लागत वाली नई योजनाओं में 1024 आवासीय व व्यावसायिक यूनिटों का निर्माण प्रस्तावित है। यूपी रेरा मुख्यालय पर गुरुवार को 192वीं अथारिटी बैठक अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में हुई।

    रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, संतुलन और नियोजित विकास हो, ताकि निवेशकों के साथ-साथ घर खरीदारों का विश्वास मजबूत बना रहे। इसी को ध्यान में रखकर वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में निर्णय हुए। प्रदेश के पांच शहरों नोएडा, लखनऊ, मथुरा, बरेली और मेरठ में योजनाएं आकार लेंगी। राजधानी लखनऊ में 27.65 करोड़ की लागत वाली एक व्यावसायिक परियोजना को मंजूरी मिली है, जिसके तहत 30 यूनिटों का निर्माण प्रस्तावित है। इससे शहर में संगठित व्यावसायिक ढांचे को बल मिलेगा।

    298 यूनिटों का होगा निर्माण

    इसी तरह से नोएडा में 181.36 करोड़ की लागत वाली दो व्यावसायिक योजनाओं के तहत 298 यूनिटों का निर्माण होगा। इससे नोएडा में बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों और निवेश संभावनाओं को और मजबूती मिलेगी। मथुरा में 154.92 करोड़ की लागत वाली दो आवासीय परियोजनाओं के माध्यम से 565 आवासीय यूनिटों का निर्माण होगा। बरेली में 24.56 करोड़ की लागत वाली एक आवासीय परियोजना में 106 यूनिटों का निर्माण किया जाएगा। मेरठ में 28.45 करोड़ की लागत वाली एक परियोजना को मंजूरी मिली है, जो आवासीय व व्यावसायिक दोनों श्रेणियों की है।

    मिश्रित उपयोग परियोजना के तहत 25 यूनिटों का निर्माण होगा। अथारिटी की बैठक में स्वीकृत परियोजनाओं से साफ है कि यूपी रेरा आवासीय व व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्राथमिकता दे रहा। जहां आवासीय परियोजनाएं लोगों की बढ़ती आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करेंगी। वहीं, व्यावसायिक परियोजनाएं व्यापार, सेवाओं और रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगी।

    सात परियोजनाओं में प्रस्तावित 416.94 करोड़ के निवेश से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अनेक अवसर मिलेंगे। अध्यक्ष भूसरेड्डी ने कहा है कि 192वीं अथारिटी बैठक में सात परियोजनाओं को दी गई मंजूरी यह दर्शाती है कि प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र लगातार संगठित और संतुलित रूप से आगे बढ़ रहा है। यूपी रेरा पारदर्शिता, समयबद्ध परियोजना पूर्णता और गृह खरीदारों के हितों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।