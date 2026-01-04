उत्तर प्रदेश में MSP पर रिकॉर्ड 'श्रीअन्न' खरीद, बाजरा और ज्वार उगाने वाले किसानों को हुआ फायदा

डिजिटल डेस्क, लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 'श्रीअन्न' (मिलेट्स) को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के आंकड़ों ने साबित कर दिया है कि प्रदेश के किसानों ने खुले बाजार के बजाय सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर भरोसा जताया है। इस वर्ष बाजरा, ज्वार और मक्का की खरीद ने पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं, जिसके बदले किसानों को करोड़ों रुपये का सीधा भुगतान किया गया है।

बाजरा खरीद में ऐतिहासिक उछाल इस साल बाजरा की खरीद में सबसे बड़ी छलांग देखने को मिली है। पिछले वर्ष (2024-25) जहाँ 1.01 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया था, वहीं इस वर्ष यह आँकड़ा दोगुना होकर 2.13 लाख मीट्रिक टन तक पहुँच गया है। इसके लिए किसानों को 598.04 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि पिछले साल यह राशि मात्र 268 करोड़ रुपये थी।