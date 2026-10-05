यूपी भाजपा ने राज्यसभा के लिए 8 उम्मीदवारों का किया एलान, बाराबंकी की पूर्व सांसद प्रियंका रावत को टिकट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। उत्तर प्रदेश भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए 8 सीटों पर उम्मीदवारों का एलान कर दिया है। बाराबंकी की पूर्व सांसद प्रियंका सिंह रावत का नाम भी शामिल है। 8 उम्मीदवारों में दो महिलाएं शामिल हैं। दो ब्राह्मण चेहरे हैं, जबकि एक राजपूत है।

बरेली की श्रुति गंगवार को भी भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। श्रुति, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल संतोष गंगवार की बेटी हैं। बरेली की रहने वाली हैं। इन दिनों विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही थीं। लिस्ट में इन प्रत्याशियों के नाम शामिल लिस्ट में धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पाण्डेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार के नाम शामिल हैं। राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी तरुण चुग द्वारा जारी इस सूची में क्षेत्रीय व सामाजिक संतुलन का ध्यान रखते हुए अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं पर भरोसा जताया गया है। प्रकाश पाल राज्यसभा जाएंगे, कानपुर-बुंदेलखंड की सियासत में बढ़ेगा कद कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश भाजपा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष प्रकाश पाल का नाम भी शामिल है। पार्टी के इस फैसले ने कानपुर-बुंदेलखंड की राजनीति में प्रकाश पाल की भूमिका को क्षेत्रीय संगठन से उठाकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है।

कौन हैं राधाकांत ओझा? मूल रूप से प्रतापगढ़ निवासी राधाकांत ओझा इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस बार भी प्रत्याशी थे लेकिन तीसरे स्थान पर रहे। उनके भाई शिवाकांत ओझा भाजपा की टिकट पर प्रतापगढ़ से विधायक निर्वाचित हुए थे। मंत्री भी बने।

राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए गए पूर्व विधायक राम प्रताप चौहान भाजपा ने आगरा के पूर्व विधायक और प्रदेश महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। जमीनी कार्यकर्ता के रूप राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने वाले पूर्व विधायक ने प्रदेश संगठन में महत्वपूर्ण स्थान बनाया था।

आगरा के पूर्व विधायक का संगठन में लंबा अनुभव भारतीय जनता पार्टी ने आगरा के पूर्व विधायक और प्रदेश महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहे रामप्रताप के राजनीतिक सफर की खासियत यह है कि उन्होंने पार्टी में अपनी शुरूआत जमीनी कार्यकर्ता के रूप में की और धीरे-धीरे संगठन के विभिन्न दायित्वों को संभालते हुए प्रदेश नेतृत्व में महत्वपूर्ण स्थान बनाया।