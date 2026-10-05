भाजपा ने प्रकाश पाल को बनाया राज्यसभा प्रत्याशी, 2027 चुनाव से पहले बदलेगा कानपुर-बुंदेलखंड का राजनीतिक समीकरण

जागरण संवाददाता, कानपुर। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए आठ प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इनमें कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश भाजपा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष प्रकाश पाल का नाम भी शामिल है।

पार्टी के इस फैसले ने कानपुर-बुंदेलखंड की राजनीति में प्रकाश पाल की भूमिका को क्षेत्रीय संगठन से उठाकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है। भाजपा की घोषित सूची में धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्याशंकर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार शामिल हैं।

प्रकाश पाल को राज्यसभा भेजने का फैसला ऐसे समय हुआ है, जब प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। जून में उन्हें कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष पद से ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। अब राज्यसभा की जिम्मेदारी मिलने से प्रकाश पाल की राजनीतिक भूमिका और व्यापक होगी।

कानपुर-बुंदेलखंड में क्या बदलेगा? प्रकाश पाल के राज्यसभा जाने का सबसे बड़ा असर क्षेत्रीय संगठन के नेतृत्व की राजनीति पर दिखाई देगा। क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कानपुर से लेकर बुंदेलखंड तक संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ काम किया है।

अब उनके दिल्ली जाने के बाद क्षेत्रीय राजनीति में उनकी जगह प्रत्यक्ष संगठनात्मक भूमिका कम होगी, लेकिन राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका क्षेत्र से जुड़ाव और राजनीतिक प्रभाव एक अलग स्तर पर रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ओबीसी राजनीति है। भाजपा ने प्रकाश पाल को पहले ही प्रदेश ओबीसी मोर्चे की कमान सौंपी थी। अब उन्हें उच्च सदन भेजे जाने से पिछड़ा वर्ग से जुड़े मुद्दों और संगठनात्मक गतिविधियों में उनकी भूमिका प्रदेश स्तर पर और महत्वपूर्ण होगी। राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन में भाजपा ने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधने का प्रयास किया है।

2027 की तैयारी से भी जुड़ा संदेश कानपुर-बुंदेलखंड में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए संगठन, सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व तीनों अहम हैं। ऐसे में प्रकाश पाल का राज्यसभा जाना क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए भी राजनीतिक संकेत है कि क्षेत्र से निकले संगठनात्मक नेताओं को प्रदेश और केंद्रीय राजनीति में आगे बढ़ाने की दिशा में पार्टी काम कर रही है।