राज्यसभा चुनाव के लिए कल तीसरे प्रत्याशी का ऐलान करेगी सपा, नामांकन के आखिरी दिन अखिलेश यादव खोलेंगे पत्ते

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी (सपा) अपने तीसरे प्रत्याशी के नाम की जानकारी नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को देगी। सपा सूत्रों के मुताबिक, पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीसरे प्रत्याशी का नाम तय कर लिया है और नामांकन की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। हालांकि, पार्टी नेतृत्व भाजपा की रणनीति सामने आने का इंतजार कर रहा है।

राज्यसभा चुनाव के लिए छह अक्टूबर नामांकन की अंतिम तिथि है, जबकि 16 अक्टूबर को मतदान होगा। इस चुनाव में विधानसभा सदस्य मतदान करते हैं। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों के अनुसार, एक प्रत्याशी को जीत के लिए 36 मतों की आवश्यकता होगी। सपा ने अपने दो प्रत्याशियों के रूप में प्रो. रामगोपाल यादव और रिलायंस समूह के सलाहकार धनराज नाथवानी को मैदान में उतारा है। तीसरे प्रत्याशी को लेकर पार्टी की रणनीति पर सबकी निगाहें टिकी हैं।