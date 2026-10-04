'बात सीट की नहीं जीत की है', सपा-कांग्रेस में सीटों पर छिड़ी रार के बीच बोले अखिलेश यादव 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर कहा कि बात सीट की नहीं, बल्कि जीत की है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि मकसद जब साफ हो तो हाथ-में-हाथ होता है, निगाह मंजिल पर हो तो सफर आसान होता है। यह बात बड़ी नहीं है कि गठबंधन में कितनी सीटें या कौन सी सीट किसके पास जा रही है, यह बात बड़ी है कि हम सबको ये सुनिश्चित करना है कि जीत गठबंधन की हो। यह जीत गठबंधन के दलों से बढ़कर हम सबकी कोशिशों की जीत होगी, क्योंकि हमारी लड़ाई सांप्रदायिकता के खिलाफ है।



दरअसल, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सपा के सांसद एसपी सिंह पटेल के बयान को लेकर रविवार को सपा पर पलटवार किया था। अखिलेश ने उसके जवाब में यह बात कही। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने एक्स पर सपा सांसद के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस 50 सीटों से ज्यादा की उम्मीद न करे। इसके जवाब में गौतम ने कहा कि अगर सपा को 50 सीटें ही देनी हैं तो स्पष्ट कर दें कि उन्हें गठबंधन नहीं करना है, लेकिन हल्की बातें न करें।

उन्होंने यह भी कहा कि जब गठबंधन होगा तो दोनों पार्टियां जीतकर आएंगी और सरकार बनाएंगी। चुनाव में कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पार्टियां जीतती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने कभी भी 150 सीटों की बात नहीं की है। कांग्रेस ने हमेशा बराबरी, सम्मान और 200 सीटों की बात की है।