यूपी के छात्रों के लिए खुशखबरी! निजी मेडिकल कॉलेजों ने कम कर दी पीजी की फीस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। यूपी नीट पीजी काउंसलिंग के दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया के बीच कई निजी मेडिकल कालेजों ने एमडी के नान क्लीनिकल विषयों के शिक्षण शुल्क में लाखों रुपये कम कर दिए हैं। प्रयागराज, हापुड़, बरेली, मथुरा के मेडिकल कालेजों के प्रबंधन ने चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को पत्र लिखकर शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए शिक्षण शुल्क घटाने की जानकारी दी है। सभी नोडल अधिकारियों को छूट के बाद घोषित फीस पर प्रवेश लेने का पत्र महानिदेशालय ने जारी कर दिया है।

महानिदेशालय की फीस नियामक कमेटी ने निजी मेडिकल कालेजों में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए अधिकतम फीस की सीमा तय की थी। यूपी नीट पीजी काउंसलिंग के दूसरे राउंड में सीटें खाली न रह जाएं, इससे बचने के लिए निजी मेडिकल कालेजों ने फीस घटाने की घोषणा कर दी है।

यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, प्रयागराज ने एमडी पैथोलाजी की शैक्षिक सत्र 2025-26 की फीस 17.23 लाख रुपये से घटाकर 11.96 लाख रुपये कर दी है। एमडी फिजियोलाजी और माइक्रोबायोलाजी की फीस 12.59 लाख रुपये से घटाकर 55 हजार रुपये की गई है। जीएस मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, हापुड़ ने एमडी पैथोलाजी की फीस 13.68 लाख रुपये से 3.68 लाख रुपये कम करके 10 लाख रुपये में प्रवेश देने की घोषणा की है।

एमडी माइक्रोबायोलाजी, फारेंसिक मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन में अब प्रवेश 10.26 लाख रुपये की बजाय दो लाख रुपये में होगा। इसके अलावाएमडी एनाटमी, फिजियोलाजी, बायोकेमेस्ट्री, फार्माकोलाजी का शिक्षण शुल्क 10.26 लाख रुपये से कम करके 11 हजार रुपये कर दिया गया है।

श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने एमडी रेडिएशन आंकोलाजी की फीस 25.09 लाख रुपये से 22 लाख रुपये, इसके अलावा एमडी कम्युनिटी मेडिसिन, माइक्रोबायोलाजी, फार्माकोलाजी, फारेंसिक मेडिसिन की फीस 9.65 लाख रुपये से कम करके 75 हजार की गई है।

वहीं, एमडी एनाटमी, बायोकेमेस्ट्री, फिजियोलाजी का शिक्षण शुल्क 9.65 लाख रुपये कम करके 50 हजार कर दिया गया है। मथुरा के राजश्री मेडिकल कालेज एंड रिसर्च सेंटर ने एमडी एनाटमी, बायोकेमेस्ट्री, फिजियोलाजी में 11 हजार रुपये में प्रवेश लेने की जानकारी दी है।

मथुरा के कांति देवी मेडिकल कालेज हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने कम्युनिटी मेडिसिन, माइक्रोबायोलाजी, फार्माकोलाजी, एनाटमी, बायोकेमेस्ट्री फिजियोलाजी का शिक्षण शुल्क 11 हजार रुपये कर दिया है। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा अपर्णा यू का कहना है कि सरकार अधिकतम फीस का निर्धारण करती है। मेडिकल कालेज शुल्क कम लेने के लिए स्वतंत्र हैं।