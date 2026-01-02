यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी! अब घर बैठे मोबाइल पर दिखेगी कोल्ड स्टोरेज की खाली जगह, शुरू हो रहा नया पोर्टल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में आलू के अच्छे उत्पादन की उम्मीद के साथ उद्यान विभाग उसके भंडारण और प्रबंधन की तैयारी में जुटा गया है। उद्यान राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने भंडारण की रियल टाइम निगरानी के लिए वेब पोर्टल बनाने के निर्देश दिए हैं। पिछले साल आलू उत्पादकों को हुए नुकसान के चलते इस बार क्रेता-विक्रेता सम्मेलन कराने को भी कहा गया है।

प्रदेश में लगभग 6.98 लाख हेक्टेयर में आलू की फसल की जाती है, पिछले वर्ष 244 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ था। वहीं 2243 शीतगृह स्थापित हैं, जिनकी भंडारण क्षमता 192 लाख टन है। उद्यान विभाग के अनुसार पिछले वर्ष 159 लाख टन आलू शीतगृहाें में रखा गया था। हालांकि किसानों को कम दाम मिलने के चलते नुकसान की बात कही जा रही है।

शुक्रवार को हुई बैठक में मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष की तरह इस बाद भी बेहतर उत्पादन की संभावना है और भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था है। उपज को लेकर पहले से तैयारियां कर ली जाएं, जिससे किसानों को विक्रय या भंडारण में परेशानी न हो। अन्य राज्यों के बाजारों और वहां के आलू व्यापारियों से अभी से संपर्क स्थापित किया जाए।

आलू विकास नीति के तहत क्रेता-विक्रेता सम्मेलन कराए जाएं। नवनिर्मित कोल्ड स्टोरेज का संचालन तत्काल शुरू कराया जाए। व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए मुख्यालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मंत्री ने कहा कि आलू भंडारण की उपलब्ध क्षमता, आलू का भंडारण और अवशेष क्षमता की उपलब्धता के बारे में रियल टाइम जानकारी देने के लिए वेब पोर्टल का निर्माण एवं संचालन 15 दिन में शुरू कराया जाए।