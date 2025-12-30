Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी पंचायत चुनाव के लिए 1,200 मतदाताओं के मानक पर बनाए गए पोलिंग बूथ, टोटल संख्या हुई 1.77 लाख

    By Shobhit Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 09:58 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अब 1200 मतदाताओं पर एक पोलिंग बूथ होगा। इस नई व्यवस्था से प्रदेश में 15,030 नए बूथ बढ़कर कुल संख्या 1,77,5 ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रदेश में बढ़ गए 15030 पोलिंग बूथ।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वर्ष 2027 के विधान सभा चुनाव में अब 1200 मतदाताओं पर एक पाेलिंग बूथ रहेगा। 2024 के लोक सभा चुनाव में 1500 मतदाताओं पर एक पोलिंग बूथ बनाया गया था। नई व्यवस्था के तहत से प्रदेश में 15030 पोलिंग बूथ बढ़ गए हैं। कुल बूथों की संख्या 1,62,486 से अब बढ़कर 1,77,516 हो गई है। हालांकि वर्ष 2022 का विधान सभा चुनाव भी कोरोना संक्रमण के कारण 1200 मतदाताओं पर एक पोलिंग बूथ को आधार बनाकर कराये गए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के समायोजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। यह स्वीकृति 1200 मतदाताओं के मानक के आधार पर किए गए समायोजन पर दी गई है।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में पोलिंग बूथों के समायोजन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर से प्रारंभ हुई थी। इसके तहत 75 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों को 24 नवंबर को भारत निर्वाचन आयोग भेजा गया था। अब इसे स्वीकृति मिल गई है।

    पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ने के साथ ही नए सृजित 15,030 बूथों पर अतिरिक्त बूथ लेवल अधिकारियों की तैनाती की जाएगी, ताकि मतदाता सूची के कार्यों और चुनावी प्रक्रियाओं का संचालन आसानी से हो सके।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अर्हता तिथि एक जनवरी 2026 के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन नए मतदान केंद्रों पर छह जनवरी को किया जाएगा। इससे मतदाताओं को अपने नाम दर्ज कराने और विवरणों में संशोधन का बेहतर अवसर मिल सकेगा।