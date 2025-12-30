यूपी पंचायत चुनाव के लिए 1,200 मतदाताओं के मानक पर बनाए गए पोलिंग बूथ, टोटल संख्या हुई 1.77 लाख

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वर्ष 2027 के विधान सभा चुनाव में अब 1200 मतदाताओं पर एक पाेलिंग बूथ रहेगा। 2024 के लोक सभा चुनाव में 1500 मतदाताओं पर एक पोलिंग बूथ बनाया गया था। नई व्यवस्था के तहत से प्रदेश में 15030 पोलिंग बूथ बढ़ गए हैं। कुल बूथों की संख्या 1,62,486 से अब बढ़कर 1,77,516 हो गई है। हालांकि वर्ष 2022 का विधान सभा चुनाव भी कोरोना संक्रमण के कारण 1200 मतदाताओं पर एक पोलिंग बूथ को आधार बनाकर कराये गए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के समायोजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। यह स्वीकृति 1200 मतदाताओं के मानक के आधार पर किए गए समायोजन पर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में पोलिंग बूथों के समायोजन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर से प्रारंभ हुई थी। इसके तहत 75 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों को 24 नवंबर को भारत निर्वाचन आयोग भेजा गया था। अब इसे स्वीकृति मिल गई है।