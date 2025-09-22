UP News: कुश्ती प्रतियोगता में दूसरे दिन यूपी पुलिस को मिले 10 पदक, डीजीपी राजीव कृष्ण ने खिलाड़ियों को दी बधाई

हरियाणा के करनाल में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 पदक जीते। गौतमबुद्ध नगर की आंचल सिरोही और गाजियाबाद की लवलीन कौर ने स्वर्ण पदक हासिल किए। अन्य खिलाड़ियों ने रजत और कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया। डीजीपी राजीव कृष्ण ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। हरियाणा के करनाल में 20 से 24 सितंबर तक चल रही अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर प्रतियोगिता के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश पुलिस को 10 पदक मिले। यूपी पुलिस के खिलाड़ियों ने 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65 व 76 किलोग्राम भार वर्ग में यह पदक जीते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

50 व 65 किलोग्राम भार वर्ग में गौतमबुद्ध नगर की आंचल सिरोही व गाजियाबादा की लवलीन कौर ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। 55 किलोग्राम भार वर्ग में मेरठ की संगीता, 59 वर्ग में मेरठ की तनु मलिक व 76 किलोग्राम भार वर्ग में सीतापुर की नीलम तोमर ने रजत पदक प्राप्त किया। इसी प्रकार

50 किलोग्राम भार वर्ग में सीतापुर की इन्दु चौधरी, 53 किलोग्राम भार वर्ग में आगरा की प्रिआंशी प्रजापति, 57 वर्ग में प्रयागराज की मानसी यादव, इसी वर्ग में गौतम बुद्ध नगर की दीक्षा तोमर व 62 किलोग्राम भर वर्ग में लखनऊ की पुष्पा यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। डीजीपी राजीव कृष्ण ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।