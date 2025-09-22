Language
    UP News: कुश्ती प्रतियोगता में दूसरे दिन यूपी पुलिस को मिले 10 पदक, डीजीपी राजीव कृष्ण ने खिलाड़ियों को दी बधाई

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:24 AM (IST)

    हरियाणा के करनाल में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 पदक जीते। गौतमबुद्ध नगर की आंचल सिरोही और गाजियाबाद की लवलीन कौर ने स्वर्ण पदक हासिल किए। अन्य खिलाड़ियों ने रजत और कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया। डीजीपी राजीव कृष्ण ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।

    कुश्ती प्रतियोगता में दूसरे दिन यूपी पुलिस को मिले 10 पदक

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। हरियाणा के करनाल में 20 से 24 सितंबर तक चल रही अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर प्रतियोगिता के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश पुलिस को 10 पदक मिले। यूपी पुलिस के खिलाड़ियों ने 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65 व 76 किलोग्राम भार वर्ग में यह पदक जीते हैं।

    50 व 65 किलोग्राम भार वर्ग में गौतमबुद्ध नगर की आंचल सिरोही व गाजियाबादा की लवलीन कौर ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। 55 किलोग्राम भार वर्ग में मेरठ की संगीता, 59 वर्ग में मेरठ की तनु मलिक व 76 किलोग्राम भार वर्ग में सीतापुर की नीलम तोमर ने रजत पदक प्राप्त किया। इसी प्रकार

    50 किलोग्राम भार वर्ग में सीतापुर की इन्दु चौधरी, 53 किलोग्राम भार वर्ग में आगरा की प्रिआंशी प्रजापति, 57 वर्ग में प्रयागराज की मानसी यादव, इसी वर्ग में गौतम बुद्ध नगर की दीक्षा तोमर व 62 किलोग्राम भर वर्ग में लखनऊ की पुष्पा यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। डीजीपी राजीव कृष्ण ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।

    पूर्व डीजीपी ने मुख्यमंत्री से की शिष्टाचार भेंट

    पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर उनसे शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री को अपने जीवर पर लिखी गई पुस्तक भी भेंट की। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार जल्द ही उन्हें किसी बड़े पद की जिम्मेदारी सौंप सकती है।