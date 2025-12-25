Language
    क्रिसमस पर यूपी पुलिस का अनोखा अवतार, सेंटा बनकर बच्चों का जीता दिल

    By Gaurav Tiwari Edited By: Gaurav Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 12:34 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्रिसमस पर एक अनोखा रूप दिखाया। लखनऊ में, पुलिसकर्मी सेंटा क्लॉज बनकर बच्चों से मिले और उनका दिल जीत लिया। इस पहल का उद्देश्य पु ...और पढ़ें

    कथीड्रल चर्च में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर यूपी-112 ने मुस्कान के साथ दिया सुरक्षा और जागरूकता का संदेश

    डिजिटल टीम, लखनऊ। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कथीड्रल चर्च में बच्चों की हंसी और उत्साह के बीच यूपी-112 की एक खास तस्वीर देखने को मिली, जब पुलिस के सेंटा क्लॉस ने बच्चों को बताया कि किसी भी आपात स्थिति में 112 उनका सबसे भरोसेमंद साथी है। बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवा 'यूपी-112' द्वारा लखनऊ के हजरतगंज स्थित कथीड्रल चर्च में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस महानिदेशक यूपी-112 नीरा रावत के निर्देशन में हुए कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर बच्चों को पुलिस की सेवाओं के प्रति जागरूक करना और उनके मन से पुलिस का भय दूर करना था।

    जब सेंटा बना पुलिस का साथी

    कार्यक्रम में यूपी-112 के सेंटा क्लॉस के रूप में बच्चों के बीच पहुंचे। सेंटा के साथ संवाद करते हुए बच्चों ने न सिर्फ उपहार प्राप्त किए, बल्कि यह भी समझा कि किसी भी संकट की घड़ी में 112 उनका सच्चा मददगार है। बच्चों और अभिभावकों में उत्साह देखने लायक रहा।

    पीआरवी के साथ सेल्फी, यादगार अनुभव

    चर्च परिसर में तैनात पुलिस रिस्पांस व्हीकल (PRV) बच्चों और युवाओं के आकर्षण का केंद्र बनी। बड़ी संख्या में लोगों ने पीआरवी के साथ सेल्फी ली और यूपी-112 की आधुनिक कार्यप्रणाली को नजदीक से देखा।

    कॉमिक बुक और उपहारों के जरिए जागरूकता

    कार्यक्रम के दौरान स्टॉल लगाकर बच्चों को विशेष रूप से तैयार की गई कॉमिक बुक्स वितरित की गईं, जिनमें चित्रों के माध्यम से आपात सेवाओं, कॉल रिस्पॉन्स सिस्टम और पुलिस सहायता की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया गया। इसके साथ ही सेंटा ने बच्चों को क्रिसमस उपहार भी भेंट किए।

    एलईडी स्क्रीन से दिखी यूपी-112 की कार्यप्रणाली

    एलईडी स्क्रीन पर प्रदर्शित जागरूकता फिल्म के माध्यम से नागरिकों को बताया गया कि 112 पर कॉल करने के बाद पुलिस किस प्रकार त्वरित कार्रवाई करती है और आधुनिक तकनीक के जरिए मदद मौके तक पहुंचती है।

    अधिकारियों ने दी उपयोगी जानकारी

    कार्यक्रम में एसपी अमिता सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं इस अवसर पर एसपी, यूपी-112 श्री विजय ढुल ने नागरिकों को यूपी-112 की जनोपयोगी सेवाओं की जानकारी दी। जो इस प्रकार हैं-
    • 112 – एकीकृत आपातकालीन नंबर (पुलिस, महिला सुरक्षा, दुर्घटना, स्वास्थ्य आपात स्थिति)
    • 24×7 सेवा – पूरे प्रदेश में हर समय उपलब्ध
    • नाइट एस्कॉर्ट सेवा – महिलाओं के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सुरक्षित घर पहुंचाने की सुविधा
    • बुजुर्ग सवेरा योजना – वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुरक्षा और नियमित संपर्क
    • तेज रिस्पॉन्स सिस्टम – कॉल मिलते ही नजदीकी पीआरवी रवाना