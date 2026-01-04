Language
    यूपी के मंत्री-विधायकों ने की पुलिस भर्ती में एज लिमिट बढ़ाने की मांग, सीएम योगी को लिखा लेटर

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 02:00 AM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पुलिस में आरक्षी व समकक्ष पदों पर भर्ती में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. अरुण कुमार सक्सेना, भाजपा के विधायक डा. शलभ मणि त्रिपाठी, विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी और दिनेश रावत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष किए जाने की मांग की है।

    उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस में आरक्षी व समकक्ष के 32,679 पदों पर भर्ती का विज्ञापन पिछले गुरुवार को निकाला था। इसके अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 22 वर्ष निर्धारित की गई है। इससे पहले 60,244 सिपाहियों की भर्ती में सरकार ने अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में तीन वर्ष की छूट दी थी। इसीलिए इस बार भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी अधिकतम आयु 25 वर्ष करने की मांग कर रहे हैं।

    मंत्री-विधायकों ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में क्या लिखा?

    मंत्री-विधायकों ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 22 वर्ष किए जाने से कई युवा इस भर्ती से बाहर हो गए हैं। यह युवा लंबे समय से भर्ती के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को तैयार कर रहे थे। उम्र की वजह से चयन प्रक्रिया से बाहर होना न सिर्फ युवाओं के लिए, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी बहुत दुखद है।

    अनिल त्रिपाठी ने पत्र में लिखा है कि मुख्यमंत्री ने 18 नवंबर 2025 को गोरखपुर के जनता दरबार में वादा किया था कि अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। इससे पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंटरनेट मीडिया के प्लेटफार्म एक्स पर बयान जारी कर अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार की लापरवाही के कारण पुलिस भर्ती में देरी हुई है। इसकी वजह से कई अभ्यर्थी इस परीक्षा को लेकर अयोग्य हो गए हैं।