    नव वर्ष में युवाओं को तोहफा, यूपी पुलिस में होगी 32,679 पदों पर भर्ती; पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:40 PM (IST)

    UP Police Recruitment 2026: यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 32, 679 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन बुधवार को जारी कर दिया गया।  ...और पढ़ें

    उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 पदों पर भर्ती

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के युवाओं को नव वर्ष 2026 में बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 पदों पर भर्ती के लिए बुधवार को विज्ञापन जारी किया है। 

    उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पदों के बाद अब 32,679 पदों पर सीधी भर्ती आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने बहाली को लेकर विज्ञप्ति जारी कर दी है। पुलिस विभाग में सिपाही पद पर निकली बहाली के लिए 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है।

    उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 पदों पर भर्ती में युवाओं के पास कॉन्स्टेबल से लेकर जेल वार्डर तक बनने का मौका है। नये साल में योगी आदित्यनाथ सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी पुलिस में 32,679 पदों पर भर्ती होगी।

    यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 32, 679 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन बुधवार को जारी कर दिया गया। इसमें युवाओं के पास सिविल पुलिस के अलावा पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन और घुड़सवार पुलिस के साथ जेल वार्डर तक बनने का मौका है। इच्छुक उम्मीदवार यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को ओटीआर करना होगा, जोकि upprpb.in पोर्टल पर करना होगा।

    कुल 32679 पदों पर होगी भर्ती
    इस भर्ती अभियान के तहत आरक्षी नागरिक पुलिस, रक्षी पीएसीसी/सशस्त्र पुलिस, रक्षी विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन और जेल वार्डर के कुल 32,679 पदों भरा जाएगा।

    रिक्तियों का विवरण 

    पद का नाम श्रेणी                                                          पदों की संख्या
    आरक्षी नागरिक पुलिस                                              पुरुष / महिला 10,469
    आरक्षी पीएसी / सशस्त्र पुलिस                                                पुरुष 15,131
    आरक्षी विशेष सुरक्षा बल                                                       पुरुष 1,341
    महिला बटालियन                                                               महिला 2,282
    आरक्षी घुड़सवार पुलिस                                                         पुरुष       71
    जेल वार्डर                                                                        पुरुष   3,279
    जेल वार्डर                                                                       महिला    106
    कुल पद                                                                            32,679

    ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31-12-2025 से 30-01-2026
    आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 31-12-2025 से 30-01-2026
    शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि 02-02-2026
    आवेदन शुल्क (GEN/OBC/EWS) 500 रुपये
    आवेदन शुल्क (SC/ST) 400 रुपये
    शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास
    आयु सीमा (पुरुष) 18 से 22 वर्ष (01-07-2025 के अनुसार)
    आयु सीमा (महिला) 18 से 25 वर्ष (01-07-2025 के अनुसार)

    चयन प्रक्रिया

    आवेदन करने के लिए आवेदक का किसी भी बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास आवश्यक शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक है कि उन्होंने 1 जुलाई 2025 तक न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और अधिकतम 22 वर्ष की आयु से अधिक न हो। इसका अर्थ है कि अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2003 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए।महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी महिला अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2000 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। आरक्षित वर्गों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों को शासन से निर्धारित नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।