नव वर्ष में युवाओं को तोहफा, यूपी पुलिस में होगी 32,679 पदों पर भर्ती; पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के युवाओं को नव वर्ष 2026 में बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 पदों पर भर्ती के लिए बुधवार को विज्ञापन जारी किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पदों के बाद अब 32,679 पदों पर सीधी भर्ती आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने बहाली को लेकर विज्ञप्ति जारी कर दी है। पुलिस विभाग में सिपाही पद पर निकली बहाली के लिए 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है।

उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 पदों पर भर्ती में युवाओं के पास कॉन्स्टेबल से लेकर जेल वार्डर तक बनने का मौका है। नये साल में योगी आदित्यनाथ सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी पुलिस में 32,679 पदों पर भर्ती होगी।

यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 32, 679 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन बुधवार को जारी कर दिया गया। इसमें युवाओं के पास सिविल पुलिस के अलावा पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन और घुड़सवार पुलिस के साथ जेल वार्डर तक बनने का मौका है। इच्छुक उम्मीदवार यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को ओटीआर करना होगा, जोकि upprpb.in पोर्टल पर करना होगा।

कुल 32679 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत आरक्षी नागरिक पुलिस, रक्षी पीएसीसी/सशस्त्र पुलिस, रक्षी विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन और जेल वार्डर के कुल 32,679 पदों भरा जाएगा। रिक्तियों का विवरण पद का नाम श्रेणी पदों की संख्या

आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष / महिला 10,469

आरक्षी पीएसी / सशस्त्र पुलिस पुरुष 15,131

आरक्षी विशेष सुरक्षा बल पुरुष 1,341

महिला बटालियन महिला 2,282

आरक्षी घुड़सवार पुलिस पुरुष 71

जेल वार्डर पुरुष 3,279

जेल वार्डर महिला 106

कुल पद 32,679

ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31-12-2025 से 30-01-2026

आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 31-12-2025 से 30-01-2026

शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि 02-02-2026

आवेदन शुल्क (GEN/OBC/EWS) 500 रुपये

आवेदन शुल्क (SC/ST) 400 रुपये

शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास

आयु सीमा (पुरुष) 18 से 22 वर्ष (01-07-2025 के अनुसार)

आयु सीमा (महिला) 18 से 25 वर्ष (01-07-2025 के अनुसार)