पुलिस आरक्षी और जेल वार्डर भर्ती परीक्षा में नहीं होगी निगेटिव मार्किंग, कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से नियमावली को मिली मंजूरी 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने पुलिस आरक्षी व जेल वार्डर की भर्ती परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था खत्म कर दी है। इसके लिए सरकार ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2025 व उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के जेल वार्डर संवर्ग सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2025 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये स्वीकृति प्रदान कर दी।