यूपी पुलिस के अधिकारियों ने सीखी बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन की तकनीक, विशेषज्ञों ने दिए सुझाव

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। डीजीपी बनने के बाद राजीव कृष्ण कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ भविष्य की पुलिसिंग की नींव भी रख रहे हैं। इसी का नतीजा था कि इस बार पुलिस सप्ताह को ‘पुलिस मंथन’ के रूप में आयोजित किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के इस सम्मेलन की नींव बीती 29-30 नवंबर को छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डीजीपी व आईजीपी के सम्मेलन में रखी गई थी। उन्होंने सभी राज्यों को भविष्य की स्मार्ट पुलिसिंग पर मंथन करने का निर्देश दिया था। पुलिस मंथन में अधिकारियों ने बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन सहित पुलिसिंग की भविष्य की चुनौतियों से निपटने की तकनीक सीखी

पुलिस मुख्यालय में आयोजित सम्मेलन के अंतिम दिन रविवार को चार सत्रों का आयोजन किया गया। रविवार को पहले सत्र में आपदा, नागरिक सुरक्षा व होमगार्ड्स विषय पर डीजी नागरिक सुरक्षा डीके ठाकुर के पैनल ने आपदा प्रबंधन के लिए ‘इंसिडेंट कमांड सिस्टम’ को लागू करने का सुझाव दिया।

दूसरे सत्र में भीड़ प्रबंधन के विषय पर आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार के पैनल ने बड़े धार्मिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक आयोजन में एआई व नई तकनीक से भीड़ प्रबंधन का सुझाव दिया। तीसरे सत्र में खुफिया तंत्र व उभरती चुनौतियां विषय पर अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना भगवान स्वरूप के पैनल द्वारा इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग से आने वाली चुनौतियों, दुष्प्रचार, डीपफेक, डार्कवेब व आतंकी नेटवर्क की पहचान कैसे की जाए, इसकी जानकारी दी।

चौथे सत्र में अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश व उनके पैनल ने आतंकवाद-रोधी, मादक पदार्थ, गो-तस्करी व संगठित अपराध विषय पर प्रस्तुतीकरण किया। इस सत्र में पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा नेपाल से जुड़ी सीमाओं पर बढ़ते आंतकवाद के नए आयामों के विश्लेषण व अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी बढ़ाने पर चर्चा की गई। इसके अलावा विशेष सत्र में अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे प्रकाश डी, डीसीपी यातायात सोनम कुमार, भदोही के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, कासगंज के पुलिस अधीक्षक अंकित शर्मा, सहारनपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक सागर जैन व पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ ग्रामीण अमृत जैन ने नवाचारों पर प्रस्तुतीकरण किया।

डीजीपी ने कहा कि इस सम्मेलन के बेहतर परिणाम सामने आएंगे। हर वर्ष इस प्रकार का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह आश्वासन भी दिया कि पुलिस मंथन के दौरान प्राप्त सभी महत्वपूर्ण सुझावों व निष्कर्षों का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

आपने काल का ध्यान रखा तो महाकाल भी करेगा सहयोगः योगी मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में कहा कि अक्सर देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति काल का शिकार हो गया। ऐसा इसलिए होता है कि वह व्यक्ति काल का ध्यान नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि अगर आपने काल का ध्यान रखा तो महाकाल भी आपका सहयोग करेगा।