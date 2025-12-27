Language
    यूपी पुलिस की कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिंग परीक्षा को लेकर अपडेट, जनवरी में होगा एग्जाम

    By Santosh Shukla Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:32 PM (IST)

    प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए भर्ती की टाइपिंग परीक्षा का अगला चरण जनवरी 2026 में होगा। 1 नवंबर 2025 को हुई लिखित परीक्षा के बाद, 21 से 24 ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर सीधी भर्ती-2023 के अंतर्गत एक नवंबर 2025 को संपन्न आफलाइन लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की टाइपिंग परीक्षा 21 से 24 दिसंबर तक गौतमबुद्धनगर एवं लखनऊ में आयोजित की गई।

    इसी क्रम में अगले चरण में अनारक्षित महिला, ओबीसी, महिला, ईडब्ल्यूएस एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों परीक्षा जनवरी-2026 में आयोजित होगी। यह जानकारी परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने दी है। बोर्ड की वेबसाइट पर विस्तृत सूचना उपलब्ध है।