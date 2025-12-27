यूपी पुलिस की कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिंग परीक्षा को लेकर अपडेट, जनवरी में होगा एग्जाम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर सीधी भर्ती-2023 के अंतर्गत एक नवंबर 2025 को संपन्न आफलाइन लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की टाइपिंग परीक्षा 21 से 24 दिसंबर तक गौतमबुद्धनगर एवं लखनऊ में आयोजित की गई।

इसी क्रम में अगले चरण में अनारक्षित महिला, ओबीसी, महिला, ईडब्ल्यूएस एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों परीक्षा जनवरी-2026 में आयोजित होगी। यह जानकारी परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने दी है। बोर्ड की वेबसाइट पर विस्तृत सूचना उपलब्ध है।