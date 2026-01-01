Language
    UP के PCS अधिकारियों को नए साल का बड़ा तोहफा, अब 27 अफसरों को IAS में मिलेगा प्रमोशन

    By Shobhit Srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:23 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने प्रदेश में पीसीएस से आइएएस में पदोन्नति के नौ पद बढ़ा दिए हैं। इसके साथ ही पहले से रिक्त 18 पदों को मिलाकर अब कुल 27 पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक कराई जाएगी।

    वहीं, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को जल्द प्रस्ताव भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। यूपीएससी से अनुमति मिलने के बाद डीपीसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

    डीओपीटी द्वारा पद बढ़ाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में आइएएस अधिकारियों की कुल संख्या बढ़कर 683 हो गई है। विभाग ने 31 दिसंबर को इस संबंध में प्रदेश सरकार को जानकारी दे दी है। पदों की संख्या बढ़ने से वर्ष 2010 और 2011 बैच के पीसीएस अधिकारियों के आइएएस बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

    पदोन्नति उन्हीं अधिकारियों को दी जाएगी जिनका रिकार्ड बेदाग रहा है और जिनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक मामला लंबित नहीं है। लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे पीसीएस अधिकारियों को इससे उम्मीद के पंख लग गए हैं।