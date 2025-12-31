यूपी के गांवों में विकास कार्य तेज करने में जुटा पंचायती राज विभाग, मंत्री राजभर बोले- लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा के बाद, उत्तर प्रदेश का पंचायती राज विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज कर रहा है। मंत्री ओम प्रकाश ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बजट खर्च की समीक्षा के बाद पंचायती राज विभाग अब ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों को तेजी से कराने की कवायद में जुटा है। विभागीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर और प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपलब्ध बजट से प्रस्तावित विकास कार्यों को तेजी से कराएं।इस काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य कराए जाने पर है। विभागीय स्तर पर अब इसके लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं।
चालू वित्तीय वर्ष 2025-26में पंचायती राज विभाग को विकास कार्यों के लिए 950.26 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। 15 दिसंबर तक के आंकड़े बताते हैं कि प्रविधानित बजट में कुल 35.64 प्रतिशत यानी 338.68 करोड़ करोड़ रुपये की स्वीकृतियां अब तक विकास कार्यों के लिए जारी की गई हैं।
विभागाध्यक्ष द्वारा शासन से स्वीकृति बजट की 100 प्रतिशत धनराशि विकास कार्यों के लिए आवंटित किए जा चुके हैं। जिसमें से अब तक कुल 213.14 करोड़ रुपये विकास कार्यों पर खर्च किए जा सके हैं। यानी विभाग के लिए इस वर्ष विकास कार्यों के लिए प्रविधानित कुल बजट के मुकाबले 22.43 प्रतिशत धनराशि ही खर्च किया गया है।
चालू वित्तीय वर्ष में से साढ़े आठ बीत जाने पर विकास कार्यों पर खर्च की गई कुल धनराशि प्रविधानित बजट के मुकाबले कुल 22.43 प्रतिशत ही है। शेष बचे साढ़े तीन माह में 77.57 प्रतिशत बजट को खर्च करने की चुनौती है।
विभागीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रस्तावित विकास कार्यों को पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रमुख सचिव अनिल कुमार का कहना है कि विकास कार्यों के बजट का उपभोग शीघ्रता से करने के लिए अधिकारियों से कहा गया हैं।
उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की है। इस योजना के लिए पहले चरण में 450 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से मिल चुके हैं। दूसरे चरण में भी 450 करोड़ केंद्र से शीघ्र मिलने वाले हैं। जिससे अधिक से अधिक पंचायतों को इस योजना से आच्छादित कर दिया जाएगा।
