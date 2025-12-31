Language
    उत्तर प्रदेश में जल्द लॉन्च होगा 'निवेश मित्र 3.0', AI और स्मार्ट डैशबोर्ड से लैस होगा पोर्टल

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:31 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 'निवेश मित्र 3.0' विकसित कर रहा है। यह उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म AI और स्मार्ट डैशबोर्ड से लैस हो ...और पढ़ें

    AI और स्मार्ट डैशबोर्ड से मिलेगी निवेशकों को सुविधा

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब देश के सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में अपनी पहचान को और पुख्ता करने जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपना उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘निवेश मित्र 3.0’ विकसित कर रही है।

    वर्ष 2026 में संभावित रूप से लॉन्च होने वाला यह नया संस्करण निवेशकों को एक ऐसा 'इंटेलिजेंट' अनुभव प्रदान करेगा, जहां केंद्र और राज्य की तमाम स्वीकृतियां एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इन्वेस्ट यूपी द्वारा विकसित किया जा रहा यह पोर्टल पारदर्शिता और जवाबदेही का नया वैश्विक मानक स्थापित करेगा।

    नेशनल सिंगल विंडो और AI का संगम

    'निवेश मित्र 3.0' को विशेष रूप से राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) के साथ एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसका सीधा लाभ यह होगा कि निवेशकों को केंद्र और राज्य की विभिन्न अनुमतियों के लिए अलग-अलग पोर्टल पर नहीं जाना पड़ेगा। इस संस्करण की सबसे बड़ी ताकत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित स्मार्ट डैशबोर्ड होगी, जो न केवल निवेश प्रस्तावों की लाइव ट्रैकिंग करेगी, बल्कि संभावित बाधाओं की पहले ही पहचान कर डाटा-आधारित समाधान पेश करेगी।

    मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से सीधी निगरानी

    योगी सरकार ने इस प्रणाली को सीधे मुख्यमंत्री डैशबोर्ड (दर्पण) और आईजीआरएस (IGRS) से जोड़ने का निर्णय लिया है। इससे निवेशकों की शिकायतों का रीयल-टाइम समाधान सुनिश्चित होगा और विभागवार प्रगति की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर की जा सकेगी। जवाबदेही तय करने के लिए इसमें अधिकारियों की परफॉरमेंस और लंबित मामलों की स्थिति को पारदर्शी बनाया गया है।

    मल्टी-चैनल संवाद और सुगम प्रक्रिया

    निवेशकों की सुविधा के लिए इस बार व्हाट्सएप, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था की गई है। आवेदन की स्थिति से लेकर स्वीकृति तक की हर जानकारी सीधे निवेशक के मोबाइल पर उपलब्ध होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पोर्टल भ्रष्टाचार मुक्त और समयबद्ध उद्योग स्थापना की दिशा में 'गेम-चेंजर' साबित होगा।

    आत्मनिर्भर यूपी का आधार

    इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (IILB) और निवेश सारथी जैसे सिस्टम के साथ इसका एकीकरण उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ाएगा। यह पहल न केवल औद्योगिक विकास को गति देगी, बल्कि राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग भी प्रशस्त करेगी।