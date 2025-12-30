दो जनवरी से शुरू होगी यूपी नीट पीजी के तीसरे राउंड की काउंसलिंग, 13 से 17 तक ले सकेंगे एडमिशन
राज्य, ब्यूरो, लखनऊ। यूपी नीट पीजी 2025 की तीसरे राउंड की काउंसलिंग दो जनवरी से शुरू होगी। अभ्यर्थी दो जनवरी सुबह 11 बजे से पांच जनवरी दोपहर दो बजे तक नलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। पंजीकरण व धरोहर धनराशि जमा करने के लिए दो जनवरी सुबह 11 बजे से पांच जनवरी शाम पांच बजे का समय दिया गया है।
अभ्यर्थी पसंद की सीट छह जनवरी सुबह 11 बजे से नौ जनवरी दोपहर दो बजे तक लाक कर सकेंगे। सीट आवंटन का परिणाम 12 जनवरी को घोषित किया जाएगा। आवंटन पत्र डाउनलोड और प्रवेश लेने के लिए 13 से 17 जनवरी तक का समय दिया गया है।
चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय के अनुसार इस काउंसलिंग में अभ्यर्थियों के लिए दूसरे राउंड से रिक्त और त्याग पत्र दी हुई सीटें प्रदर्शित की जाएंगी। इसके अलावा उन सीटों का विकल्प भी दिखेगा, जो पहले से प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी की सीट के अपग्रेड होने से खाली हुई होगी। ये सीट नियमानुसार मेरिट कम विकल्प के आधार पर अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जाएगी।
दूसरे राउंड की काउंसलिंग से आवंटित सीट पर अभ्यर्थियों के प्रवेश न लेने या प्रवेश लेने के बाद सीट छोड़ने पर उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी को तीसरी काउंसलिंग में शामिल होने के लिए फिर से धरोहर राशि जमा करनी होगी।
