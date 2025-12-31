खाद के साथ अन्य उत्पादों की जबरन बिक्री पर होगी प्राथमिकी, वितरण में गड़बड़ी पर दिए कार्रवाई के निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खाद वितरण में गड़बड़ी कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंगलवार को समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की जबरन बिक्री (टैगिंग) अवैध है।

इस तरह की शिकायत पर संबंधित कंपनी, थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। कालाबाजार मिलने पर भी प्राथमिकी दर्ज होगी। मंत्री ने कहा कि संज्ञान में आया है कि कुछ स्थानों पर किसानों को यूरिया तभी उपलब्ध कराया जा रहा है, जब वे अन्य उर्वरक या उत्पाद खरीदते हैं। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उर्वरकों को लेकर अनियमितताओं के कारण प्रदेश सरकार की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है।