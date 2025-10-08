अखिलेश-आजम की मुलाकात पर योगी के मंत्री दानिश आजाद का बयान, कह दी ये बड़ी बात
उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने सपा नेता आज़म खान और अखिलेश यादव की मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब आज़म खान जेल में थे तब समाजवादी पार्टी को उनकी याद नहीं आई। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि सपा नेता केवल चुनावों के समय ही मुसलमानों की याद करते हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया।
एएनआई, लखनऊ। सपा नेता आजम खान और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुलाकात पर उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा, "जब आजम खान जेल में थे, तब समाजवादी पार्टी को उनकी याद नहीं आई। आज समाजवादी पार्टी के नेता मुसलमानों को गुमराह करने की नीयत से रामपुर पहुंच रहे हैं।''
अंसारी ने कहा, ''समाज भी देख रहा है कि ये एक राजनीतिक स्टंट के अलावा और कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता ने आजम खान से आखिरी बार कब मुलाकात की थी? वे 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिले थे। वे उन्हें केवल चुनाव के समय, वोट मांगने के समय, मुसलमानों को गुमराह करने के समय याद करते हैं... मुसलमान भी जान गए हैं कि समाजवादी पार्टी यह सब केवल उन्हें गुमराह करने के लिए कर रही है।"
