Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अखि‍लेश-आजम की मुलाकात पर योगी के मंत्री दानि‍श आजाद का बयान, कह दी ये बड़ी बात

    By Agency Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 01:27 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने सपा नेता आज़म खान और अखिलेश यादव की मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब आज़म खान जेल में थे तब समाजवादी पार्टी को उनकी याद नहीं आई। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि सपा नेता केवल चुनावों के समय ही मुसलमानों की याद करते हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी।

    एएनआई, लखनऊ। सपा नेता आजम खान और सपा प्रमुख अखि‍लेश यादव की मुलाकात पर उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा, "जब आजम खान जेल में थे, तब समाजवादी पार्टी को उनकी याद नहीं आई। आज समाजवादी पार्टी के नेता मुसलमानों को गुमराह करने की नीयत से रामपुर पहुंच रहे हैं।''

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंसारी ने कहा, ''समाज भी देख रहा है कि ये एक राजनीतिक स्टंट के अलावा और कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता ने आजम खान से आखिरी बार कब मुलाकात की थी? वे 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिले थे। वे उन्हें केवल चुनाव के समय, वोट मांगने के समय, मुसलमानों को गुमराह करने के समय याद करते हैं... मुसलमान भी जान गए हैं कि समाजवादी पार्टी यह सब केवल उन्हें गुमराह करने के लिए कर रही है।"

    यह भी पढ़ें- आजम खां से मिलने रामपुर पहुंचे अखिलेश यादव, जौहर यूनिवर्सिटी में स्वागत के लिए सुरक्षा चाक-चौबंद