ठंड से किसी गोवंश की मृत्यु न हो, पशुधन मंत्री ने गौ आश्रय स्थलों के निरीक्षण के दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने सोमवार को प्रदेश के गौ आश्रय स्थलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि ठंड से किसी भी गोवंश की मृत्यु न होने पाए।

इसके लिए पशु चिकित्साधिकारी गौ आश्रय स्थलों पर पहुंचकर गोवंश के उत्तम स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं औषधि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। नोडल अधिकारी गौ आश्रय स्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण कर चारा, भूसा, पानी प्रकाश आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।

धर्मपाल सिंह ने विभाग के बजट की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवंटित बजट शत प्रतिशत व्यय करने के लिए कहा। व्यय में लापरवाही व उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही की जायेगी। सभी अवस्थापना संबंधी कार्य माह फरवरी 26 तक पूर्ण कर लिए जाए। कार्यदायी संस्था द्वारा मानक के अनुरूप तथा लेआउट के अनुसार कार्य किया जाए। अवस्थापना संबंधी कार्यों में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए।