पात्र लाभार्थियों को मिले योजनाओं का लाभ, राज्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश



राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने अधिकारियों के योजनाओं का लाभ देने में पारदर्शिता पालन करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए। उन्होंने डा. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ और जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट में अधिक से अधिक प्रवेश कराने के भी निर्देश दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार को विभागीय बैठक में मंत्री ने कहा कि मंडल स्तर पर दोनों विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक सुविधाओं, पाठ्यक्रमों आदि की जानकारी दिव्यांगजन तक पहुंचाई जाए, जिससे वे उच्च शिक्षा से जुड़ सकें। रिक्त पदों पर शिक्षकों की जल्द नियुक्ति कराएं।

अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 72,690 लाभार्थियों को शादी अनुदान योजना का लाभ दिया जा चुका है। 12,76,303 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना में 34,892 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 11,88,425 को दिव्यांग पेंशन और 13,357 को कुष्ठावस्था पेंशन दी जा रही है।

वहीं निःशुल्क बस यात्रा योजना से 16,97,319 दिव्यांगजन एवं उनके सहयोगियों लाभांवित हुए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में लखनऊ में सात दिवसीय राज्य स्तरीय दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रयागराज एवं ललितपुर में दिव्यांगजन पुनर्वास से संबंधित राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित होंगी।