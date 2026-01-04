यूपी के इन शहरों में लगेगा नौकरियों का 'महाकुंभ'! 100 कंपनियों में 10 हजार से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बेरोजगार और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक मौका है। प्रदेश में नौ जनवरी से मेगा रोजगार मेलों की श्रृंखला शुरू होने जा रही है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार पाने का सीधा अवसर मिलेगा। पहले चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के निदेशक पुलकित खरे के अनुसार योजना के तहत प्रत्येक मंडल में लगभग 100 कंपनियां भाग लेंगी और हर मंडल में 10 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है।

पहला रोजगार मेला नौ जनवरी को लखनऊ में गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान परिसर में आयोजित होगा। इसमें लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और बरेली मंडल के युवाओं को शामिल होने का अवसर मिलेगा।

इसके बाद 16 जनवरी को मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ और मुरादाबाद मंडल में रोजगार मेला लगेगा। तीसरा चरण 23 जनवरी को झांसी, चित्रकूट और आगरा मंडल में आयोजित किया जाएगा।

चौथा चरण 30 जनवरी को गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन और आजमगढ़ मंडल में होगा। अंतिम चरण का आयोजन छह फरवरी को वाराणसी, मीरजापुर और प्रयागराज मंडल में किया जाएगा।

अलीगंज राजकीय आईटीआई के प्लेसमेंट अधिकारी एमए खान ने बताया कि इन रोजगार मेलों में आईटीआई, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के साथ-साथ हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और परास्नातक तक की योग्यता रखने वाले युवा भाग ले सकेंगे।

मेले में टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, होंडा, बजाज, पेटीएम सहित कई कंपनियां शामिल होंगी। चयनित युवाओं को करीब 30 हजार रुपये तक मासिक वेतन वाली नौकरियों का अवसर मिलेगा।